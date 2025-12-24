فتحی: محصول «کاپاریس» برای نخستین بار در شهرستان دهلران کشت شد

حجت الله فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از کاشت این محصول در اراضی بیابانی کنترل بیایان زدایی و همچنین جلوگیری از فرسایش بادی و آبی خاک است.

وی ادامه داد: گیاه کاپاریس به عنوان یک گیاه مهم دارویی مطرح است و از غنچه، گل، میوه، برگ‌های تازه و ریشه آن برای مصارف غذایی و دارویی استفاده می‌شود.

وی گفت: گیاه کاپاریس گیاهی سازگار با خاک‌های فقیر است و ارتفاع آن در شرایط مناسب به یک متر هم می‌رسد و با قابلیت رشد در صخره‌ها و خاک‌های فقیر را دارد و نقش بسزایی در کنترل فرسایش بادی و خاک داشته و از بروز ریزگرد جلوگیری می‌کند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تصریح کرد: گیاه دارویی و خوراکی کاپاریس در طول زندگی نیاز به آبیاری ندارد و برای استقرار نشاء آن کافی است به مدت ۲ ماه نشاء یا نهال آن آبیاری و پس از استقرار آبیاری را قطع کرد.

فتحی افزود: کاپاریس اسپینوزا در کشور ما با نام‌های کبر، کورز، خیارشنگ، مارگیر، علف مار، لگجی، لیجین و هندوانه کوهی یا داغ قارپوزی و در شهرستان دهلران بنام باکه شناخته می‌شود.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان ایلام گفت: توسعه کشت گیاه کاپاریس در راستای بیابان زدایی و کنترل فرسایش بادی و آبی خاک تولید تجاری و عرضه به بازارهای داخلی و خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است

فتحی ادامه داد: برنامه ریزی لازم برای تداوم کاشت این گیاه بیابانی در اراضی بیابانی شهرستان در دستور کار است.

وی عنوان کرد: روند کاشت این گیاه با نظارت رئیس اداره بیابان استان و رئیس اداره جنگل و دیگر همکاران شهرستان در اراضی بیابانی چم هندی کاشت شد.