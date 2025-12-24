  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۸:۵۲

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۳ دی‌ماه

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز آسمان صاف گاهی با وزش باد و گذر ابر پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا نیز آرام و شرایط برای رفت وآمدهای دریایی و انجام امور دریانوردی مساعد است.

وی گفت: از فردا با گذر ابر در آسمان، افزایش سرعت بادهای شمال غربی بر روی خلیج فارس، نیمه غربی تنگه هرمز و جزایر استان بویژه کیش و لاوان پیش بینی می‌شود و موجب متلاطم شدن این مناطق دریایی می‌شود.

وی توصیه کرد تمهیدات لازم در بنادر غربی استان صورت پذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: به لحاظ دمایی تا پایان هفته با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات در سایر نقاط استان، دمای کمینه روند افزایشی دارد.

حمزه نژاد گفت: از روز جمعه تا اوایل هفته آینده، سامانه‌ای بارشی استان‌های جنوبی کشور را تحت تأثیر قرار دارد که جزئیات فعالیت آن، اطلاع رسانی می‌رسد.

