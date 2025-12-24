به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا نیز آرام و شرایط برای رفت وآمدهای دریایی و انجام امور دریانوردی مساعد است.
وی گفت: از فردا با گذر ابر در آسمان، افزایش سرعت بادهای شمال غربی بر روی خلیج فارس، نیمه غربی تنگه هرمز و جزایر استان بویژه کیش و لاوان پیش بینی میشود و موجب متلاطم شدن این مناطق دریایی میشود.
وی توصیه کرد تمهیدات لازم در بنادر غربی استان صورت پذیرد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: به لحاظ دمایی تا پایان هفته با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات در سایر نقاط استان، دمای کمینه روند افزایشی دارد.
حمزه نژاد گفت: از روز جمعه تا اوایل هفته آینده، سامانهای بارشی استانهای جنوبی کشور را تحت تأثیر قرار دارد که جزئیات فعالیت آن، اطلاع رسانی میرسد.
