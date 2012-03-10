روابط جنسی غیرمتعارف از آثار سوء طلاق است

منصوره سادات صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که یکی از آثار سوء طلاق گسترش روابط جنسی غیرمتعارف است گفت: میزان فحشاء و خودکشی در کسانی که درگیر طلاق می شوند بالاتر و در فرزندان طلاق میزان بزه کاری، افت تحصیلی و ابتلا به بیماریهای جسمانی و روانی بیشتر است.

وی ادامه داد: پس از طلاق نوعی نگرش منفی به ازدواج پیش می آید و به دلیل نداشتن الگوی ارتباطی درست، طلاق در ازدواج های دوم نیز رخ می دهد.

صادقی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای کاهش طلاق آموزش مهارت های پیش از ازدواج است اظهار داشت: اجباری شدن مشاوره های ازدواج و دادن گواهی نامه ازدواج به زوجین تاثیر بسیاری در کاهش طلاق دارد. از آنجا که بیشترین میزان طلاق در پنج سال نخست زندگی مشترک اتفاق می افتد به همین دلیل شناخت کافی از یکدیگر و گذراندن مهارتهای ارتباطی بسیار کمک کننده است .

این روانشناس عمومی اذعان داشت: یکی از آثار سوء طلاق گسترش روابط جنسی غیر متعارف است زیرا فشارهایی که بر این افراد وارد می شود نوعی احساس تنهایی در آنها بوجود می آورد که منجر به شکل گیری اینگونه روابط می شود و ممکن است خانواده دیگری را نیز به آشفتگی بکشاند.

عضو پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با بیان این که تغییرات در خصوص قوانین مربوط به طلاق و پذیرفته شدن طلاق در میان خانواده ها پیامدهای این مساله را دگرگون کرده است، گفت: پیامدهای فردی طلاق برای افرادی که خودشان نیز درگیر مساله طلاق هستند بسیار گسترده است به عنوان مثال می توان از تغییر نقشها ومسائل اقتصادی بر روی فرد طلاق گرفته نام برد. همچنین تغییر روابط فرد با خویشاوندان و دوستان نیز نظر به اینکه طلاق تا چه اندازه در میان آنان مطرود است تغییر می کند.

عضو پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: با آنکه شاخص های طلاق در برخی فرهنگ ها شبیه و نزدیک به یکدیگر است اما میان فرهنگ کشورهای غربی و معیارهای طلاق در کشور ما تفاوت های بسیاری زیادی وجود دارد به عنوان مثال در ایران زوجین زمانی به کلینیک های روانشناسی مراجعه می کنند که تنش ها در خانواده بسیار زیاد است و به طلاق نزدیک هستند که این فرهنگ در کشورهای دیگر به گونه ای متفاوت است.