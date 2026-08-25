به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری ظهر سه شنبه در دیدار با خانواده شهید محمدی‌مقدم اظهار کرد: قدرشناس خانواده‌های معظم شهدا هستیم و خود را خدمتگزار و دست‌بوس این خانواده‌ها می‌دانیم.

وی با بیان اینکه مردم خالق انقلاب اسلامی بودند، افزود: رمز پایداری این انقلاب، همراهی و حضور مردم است و خانواده‌های شهدا نیز با تقدیم عزیزترین سرمایه‌های خود، نقش بزرگی در حفظ و استمرار این مسیر داشته‌اند.

استاندار خراسان شمالی شهدای امنیت را مایه افتخار ملت ایران دانست و گفت: شهدای امنیت، تضمین‌کننده انقلاب اسلامی هستند و ایثار و فداکاری آنان برای حفظ امنیت کشور، ارزشمند و ماندگار است.

نوری خطاب به خانواده شهید محمدی‌مقدم اظهار داشت : احسنت به تربیت چنین فرزندی؛ ما در برابر عظمت و صبر شما سر تعظیم فرود می‌آوریم و دست‌بوس و قدردان شما هستیم.

وی ادامه داد: اینکه یک پدر و مادر بتوانند داغ و شهادت فرزند خود را تحمل کنند، نشان‌دهنده بزرگی ایمان و صبر آنان است؛ دل شما از نور خداوند پر شده است که توانسته‌اید چنین مصیبتی را با این صبر و استقامت تحمل کنید.