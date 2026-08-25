پل شبدری شهید تختی نژاد بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه طی مراسمی با حضور محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، آیت الله محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان، شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس، نمایندگان مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، شهردار و اعضای شورای شهر بندرعباس، تقاطع غیر هم‌سطح شهید خلیل تختی نژاد(مهرگان) به بهره برداری رسید.

برای بهره برداری از این پل ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است

این پل دارای ۵۱ متر طول، ۱۳ متر عرض و در آن ۵۱۰‌ متر مکعب بتن ریزی انجام شده است که نقش بسزایی در کاهش گره‌های ترافیکی شهر بندرعباس خواهد داشت.

۴ هزار و ۵۰۰ متر احداث معبر ، ۳هزار ۵۰۰ متر احداث کانال دفع آب‌های سطحی، ۶۰ هزار متر مربع آسفالت ریزی و ۱۴ کیلومتر جدول گذاری در این پروژه اجرا شده است.

مهدی نوبانی ضمن تبریک هفته دولت و هفته وحدت، اظهار کرد: در هفته دولت امسال پروژه‌های مختلفی در سطح استان هرمزگان به بهره‌برداری می‌رسد که مجموعه شهرداری بندرعباس نیز با اجرای چهار پروژه در این برنامه مشارکت دارد.

وی با اشاره به بهره‌برداری از پل شهید خلیل تختی‌نژاد افزود: این پروژه با هدف کاهش ترافیک در محدوده رسالت شمالی، شهرک سجادیه و بلوار شهید رجایی اجرا شده و امروز شاهد بهره‌برداری از آن هستیم که امیدواریم برای مردم شریف بندرعباس مبارک باشد.

نوبانی ادامه داد: مجموعه شهرداری بندرعباس در هفته دولت امسال بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه در حوزه‌های مختلف در دستور بهره‌برداری دارد و این پروژه‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌های شهری و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان اجرا شده‌اند.

شهردار بندرعباس با اشاره به شرایط اجرای پروژه پل شهید خلیل تختی‌نژاد گفت: این تقاطع غیرهمسطح در شرایطی اجرا شد که کشور و استان هرمزگان با حملات موشکی و پهپادی رژیم صهیونیستی و آمریکا مواجه بود و با وجود این شرایط، عملیات اجرایی پروژه متوقف نشد.

وی افزود: این پل تقریباً طی ۶ ماه و به‌صورت شبانه‌روزی و فشرده اجرا شد و امروز شاهد رسیدن این تلاش‌ها به نتیجه و بهره‌برداری از پروژه هستیم.

نوبانی با قدردانی از عوامل اجرایی پروژه تصریح کرد: از پیمانکار پروژه، مشاور پروژه، مجموعه آسفالت و تمامی دست‌اندرکارانی که در اجرای این طرح نقش داشتند، تشکر ویژه دارم.

شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: در اجرای این پروژه تلاش شده است از درختان بومی و فضای سبز متناسب با محیط استفاده شود تا علاوه بر کارکرد ترافیکی، منظر شهری نیز بهبود پیدا کند.

نوبانی در پایان ابراز امیدواری کرد: بهره‌برداری از پل شهید خلیل تختی‌نژاد موجب تسهیل تردد، کاهش بار ترافیکی و افزایش رضایتمندی شهروندان بندرعباس شود.