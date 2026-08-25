تلاش بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ دلار؛ مداخله با نرخ توافقی کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک در ادامه سیاستهای جدید ارزی و با هدف تقویت عرضه ارز، پاسخگویی به نیازهای ارزی فعالان اقتصادی و تعمیق معاملات رسمی اسکناس، تمهیدات جدیدی را برای توسعه دسترسی متقاضیان به اسکناس ارز در شبکه رسمی بانکی به اجرا میگذارد.
بر اساس این تصمیم، با توجه به تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی متعاقب اجرای سیاستهای جدید ارزی از اواخر سال گذشته و حسب ارزیابیهای بهعملآمده از تحولات بازار ارز، از روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳، کلیه اشخاص حقوقی میتوانند با مراجعه به شعب بانکهای عامل ملت، تجارت و صادرات، نسبت به خرید اسکناس ارز تا سقف پنج هزار (۵۰۰۰) دلار با نرخ توافقی اقدام کنند.
همچنین اشخاص حقیقی نیز میتوانند با مراجعه به شعب بانکهای مذکور، نسبت به خرید اسکناس ارز تا سقف هزار (۱۰۰۰) دلار اقدام کنند.
این اقدام با هدف تقویت عرضه ارز، پاسخگویی مستقیمتر به نیازهای ارزی فعالان اقتصادی و تعمیق معاملات در شبکه رسمی اسکناس انجام میشود و ظرفیت عرضه ارز از مسیر رسمی شبکه بانکی را افزایش خواهد داد.
عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس بانک مرکزی به شبکه بانکی؛ آمادگی برای افزایش عرضه متناسب با تقاضا بانک مرکزی در این مرحله ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در اختیار بانکهای متقاضی قرار میگیرد تا از طریق شعب منتخب و صرافیهای بانکی به متقاضیان عرضه شود.
بانکهای متقاضی تا ساعت ۱۳ امروز سوم شهریور ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند حجم مورد نیاز خود را برای عرضه در شعب منتخب و صرافیهای بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند. بر این اساس، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند با مراجعه به شعب منتخب بانکهای عامل، نیاز خود به اسکناس ارز را از مسیر رسمی شبکه بانکی و در چارچوب سقفهای تعیین شده، تأمین کنند.
بانک مرکزی در صورت افزایش سفارشهای ثبتشده از سوی شبکه بانکی، آمادگی دارد حجم عرضه اسکناس را متناسب با میزان تقاضای ثبتشده افزایش دهد. ورود ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی در نخستین مرحله، در حالی انجام میشود که بانک مرکزی بر تقویت عرضه و پاسخگویی به تقاضای واقعی بازار از مسیر رسمی تأکید دارد؛ اقدامی که میتواند دسترسی متقاضیان به ارز را افزایش داده و از شکلگیری تقاضای هیجانی و نرخهای غیرواقعی در بازار جلوگیری کند.
همچنین این عرضه محدود به رقم ۵۰۰ میلیون دلار نخواهد بود و در صورت نیاز شبکه بانکی، امکان افزایش حجم فروش وجود دارد.
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