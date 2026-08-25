به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه سهشنبه در نشست گرامیداشت مقام خبرنگار که در سالن شهید سلیمانی سمنان برگزار شد، با اشاره به دشواریهای پیشروی دولت در سال گذشته، اظهار کرد: در جریان اغتشاشات و حوادثی که سال گذشته رخ داد، دولت با موضوعات گسترده و چندلایهای مواجه شد که بسیاری از ابعاد آن قابل بیان نیست.
وی با اشاره به خسارات جانی و مالی ناشی از این حوادث افزود: در این شرایط با مسائل و مشکلات زیادی مواجه شدیم و دشمن تلاش کرد با ایجاد بحران و بیثباتی، کشور را دچار مشکل کند، اما این تلاشها به نتیجه نرسید.
استاندار سمنان با اشاره به روند رسیدگی به پرونده افراد بازداشتشده در جریان این حوادث، گفت: برخی معتقد بودند افراد بازداشتشده صرفاً معترض هستند، اما در جریان تحقیقات و اعترافات، ابعاد دیگری از اقدامات و برنامههای آنان مشخص شد.
کولیوند با اشاره به آنچه برنامه برخی افراد برای دستیابی به سلاح عنوان کرد، بیان کرد: افراد خاطی در استان همچنان در زندان هستند و پروندههای آنان در حال رسیدگی است.
وی در ادامه با اشاره به حوادث جنگ «رمضان» اظهار کرد: در ۳۵ دقیقه نخست این حادثه، رهبر انقلاب و اعضای خانواده ایشان به همراه اعضای شورای عالی دفاع و نزدیک به ۴۰ نفر از نیروهای اطلاعاتی به شهادت رسیدند که این موضوع بسیار سنگین بود و مدیریت شرایط را دشوار کرد.
استاندار سمنان افزود: دشمن تصور میکرد با شهادت این افراد میتواند کشور را ساقط کند، اما این اتفاق رخ نداد و نشان داد کشور در شرایط سخت نیز از ظرفیت مدیریت و هدایت برخوردار است.
کولیوند با اشاره به نقش رسانهها در مدیریت شرایط بحرانی، گفت: رسانهها در این شرایط بهموقع ورود کردند، اطلاعات درست را منتشر کردند و تلاش کردند در مدیریت فضای جامعه به مسئولان کمک کنند که این اقدام شایسته قدردانی است.
وی با بیان اینکه وجود اختلافنظر در جامعه طبیعی است و باید نیز وجود داشته باشد، تأکید کرد: آنچه اهمیت اساسی دارد، حفظ انسجام کشور است و رسانهها در تقویت این انسجام نقش مهمی بر عهده دارند.
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