ریزش جزئی قیمت طلا و سکه امروز ۳ شهریور ۱۴۰۵+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در آخرین معاملات امروز -سهشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵- شاهد ثبت قیمتهای جدیدی در انواع طلا و سکه بود. بر اساس آخرین دادههای اعلامشده، هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴ هزار و ۶۳۶ دلار قیمتگذاری شده است. در بازار داخلی نیز مظنه تهران به ۹۵ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسیده و هر گرم طلای ۱۸ عیار با نرخ ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۴۰۰ تومان معامله میشود.
بررسی قیمت انواع طلا نشان میدهد هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز در بازار داخلی ۲۹ میلیون و ۲۹۳ هزار تومان قیمت دارد. این نرخها در شرایطی ثبت شدهاند که قیمت طلای داخلی همچنان تحت تأثیر همزمان نرخ اونس جهانی و شرایط بازار ارز قرار دارد و تغییرات هر یک از این عوامل میتواند بر قیمت طلا در بازار داخلی اثرگذار باشد.
در بازار سکه نیز قیمت سکه طرح جدید به ۲۱۸ میلیون تومان رسیده است. سکه طرح قدیم نیز با نرخ ۲۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله میشود. به این ترتیب، فاصله قیمتی میان سکه طرح جدید و قدیم در معاملات فعلی حدود ۵۰۰ هزار تومان است.
در بخش سکههای کوچکتر، قیمت نیمسکه ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است. ربعسکه نیز در معاملات بازار ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده و سکه گرمی با نرخ ۳۲ میلیون تومان معامله میشود.
مقایسه قیمت انواع سکه نشان میدهد نیمسکه در حال حاضر بیش از نیمی از قیمت سکه تمام را به خود اختصاص داده است، در حالی که ربعسکه و سکه گرمی با توجه به وزن و میزان طلای بهکاررفته، در سطوح پایینتری قرار دارند. روند قیمت این قطعات نیز مانند سکههای تمام، علاوه بر قیمت طلای خام، از شرایط عرضه و تقاضا و انتظارات بازار تأثیر میپذیرد.
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۴۰۰ تومان، طلای ۲۴ عیار ۲۹ میلیون و ۲۹۳ هزار تومان و مظنه تهران ۹۵ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است. همچنین سکه طرح جدید ۲۱۸ میلیون تومان، سکه طرح قدیم ۲۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیمسکه ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربعسکه ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۳۲ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
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