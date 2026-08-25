https://mehrnews.com/x3cTqM ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ کد مطلب 6927853 استانها کردستان استانها کردستان ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ پیام مردم دیار گروس از تجمعات شبانه در شب میلاد پیامبر اکرم(ص) بیجار- مردم دیار گروس پیام استکبار ستیزی خود را در شب میلاد پیامبر اکرم (ص) و از دل تجمعات شبانه سر دادند. دریافت 35 MB کد مطلب 6927853 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور مردم بیجار در شب میلاد پیامبر اکرم(ص) توهمی که پهلوی را به فکر تغییر تاریخ انداخت/ایدئولوژی باستانگرایی شاه تجمع مردم یاسوج در صد و هفتاد و هشتمین شب اقتدار روایت مهر از ۱۷۸ شب ایستادگی و اتحاد مردم ارومیه پای وطن و انقلاب تداوم حضور سلماسیها در خونخواهی رهبر شهید انقلاب برچسبها بیجار تجمع مردمی حماسه حضور
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