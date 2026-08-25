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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴

پیام مردم دیار گروس از تجمعات شبانه در شب میلاد پیامبر اکرم(ص)

پیام مردم دیار گروس از تجمعات شبانه در شب میلاد پیامبر اکرم(ص)

بیجار- مردم دیار گروس پیام استکبار ستیزی خود را در شب میلاد پیامبر اکرم (ص) و از دل تجمعات شبانه سر دادند.

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کد مطلب 6927853

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