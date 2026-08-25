به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا معروف خالدی شامگاه سه شنبه در تجمع شبانه مردم بیجار، ضمن گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: در آستانه میلاد پیامبر اسلام(ص) قرار داریم؛ پیامبری که برای همه مسلمانان الگوی کامل اخلاق، رفتار و زندگی است و ولادت ایشان برای جهان اسلام برکتی بزرگ و ماندگار به شمار میرود.
وی افزود: درباره تاریخ ولادت پیامبر اکرم(ص) در میان منابع اهل سنت و تشیع اختلاف روایی وجود دارد و دشمنان تلاش کردند از این تفاوت برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان استفاده کنند.
امام جمعه اهل سنت سنندج ادامه داد: امام خمینی(ره) با درک این توطئه و با هدف جلوگیری از ایجاد شکاف میان مسلمانان، فاصله میان دو روایت را «هفته وحدت» نامگذاری کرد و با این اقدام، زمینهای برای تقویت انسجام و همدلی میان شیعه و اهل سنت فراهم شد.
ماموستا خالدی با اشاره به تحولات منطقه گفت: دشمنان اسلام در عرصههای مختلف با شکست مواجه شدهاند و امروز تلاش میکنند از طریق فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی، زمینه نارضایتی و ایجاد چالش در جوامع اسلامی را فراهم کنند.
وی با انتقاد از سکوت برخی کشورهای اسلامی در برابر تحولات منطقه، اظهار کرد: آنچه امروز در غزه و جنوب لبنان رخ میدهد، فاجعهای انسانی است و سکوت کشورهای اسلامی در برابر این جنایات قابل قبول نیست.
امام جمعه اهل سنت سنندج تصریح کرد: ملتهای مسلمان نباید نسبت به سرنوشت یکدیگر بیتفاوت باشند و باید بدانند سکوت در برابر ظلم و جنایت، در نهایت پیامدهای آن را متوجه خود جوامع خواهد کرد.
وی با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه گفت: امروز ایران اسلامی با اقتدار در برابر جریان استکبار ایستاده و ملتهای مسلمان باید هوشیار باشند و در برابر توطئههایی که وحدت امت اسلامی را هدف قرار داده است، ایستادگی کنند.
ماموستا خالدی خاطرنشان کرد: جبهه اسلام با تکیه بر آموزههای پیامبر اکرم(ص) و وحدت مسلمانان در برابر استکبار ایستادگی خواهد کرد و دشمنان امت اسلامی در نهایت شکست خواهند خورد.
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