رئیس جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکمی از سوی مسعود پزشکیان، خداداد غریب‌پور به سمت رئیس هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی منصوب شد.

بر اساس این گزارش، غریب‌پور از جمله مدیران اجرایی در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی و مالی کشور به شمار می‌رود و از جمله سوابق وی می‌توان به ریاست صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، معاونت وزیر صمت و ریاست هیئت‌عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی اشاره کرد.

هم‌چنین، غریب‌پور در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ به مدت هشت سال فرماندار بویراحمد بوده و در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ نیز مدیرعاملی پتروشیمی شازند اراک را بر عهده داشته است.

گفتنی است، صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ با هدف تبدیل بخشی از عواید حاصل از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تأسیس شد.

نکته قابل ذکر؛ آخرین اقدام مهدی غضنفری رئیس سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی در این سمت، مسدودسازی حساب های مرتبط با شرکت ملی نفت به دلیل بدهی ۱۷ میلیارد دلاری به این صندوق بوده است.