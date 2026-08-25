مدافع استقلال به چادرملو پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل رسانه باشگاه چادرملو، عارف غلامی مدافع باتجربه فوتبال ایران، پس از طی مراحل مذاکرات و با تأیید کادر فنی و کمیته نقل‌وانتقالات باشگاه، به تیم فوتبال چادرملو اردکان پیوست.

غلامی که سابقه حضور در تیم ملی فوتبال ایران را نیز در کارنامه دارد، طی سال‌های گذشته پیراهن تیم‌های سپاهان اصفهان، ذوب‌آهن، فولاد خوزستان، استقلال تهران و تراکتور را بر تن کرده و تجربه حضور در فوتبال اروپا و بازی برای ولژ موستار بوسنی و هرزگوین را نیز دارد.

این مدافع ۲۹ ساله بخش مهمی از دوران حرفه‌ای خود را در استقلال تهران سپری کرده و همراه با این تیم سابقه قهرمانی در لیگ برتر و سوپرجام فوتبال ایران را به دست آورده است. غلامی همچنین در دوران حضور خود در تراکتور، قهرمانی لیگ برتر را تجربه کرده است.

جذب عارف غلامی در ادامه برنامه‌های کمیته نقل‌وانتقالات باشگاه و بر اساس نیازهای فنی اعلام‌شده از سوی کادر فنی انجام شد. تجربه حضور در سطح اول فوتبال ایران، توانایی بازی در قلب خط دفاعی و سابقه حضور در رقابت‌های ملی و بین‌المللی، از جمله شاخص‌هایی بود که در بررسی و انتخاب این بازیکن مورد توجه کادر فنی قرار گرفت.

پس از انجام مذاکرات نهایی و توافق طرفین، غلامی به جمع شاگردان سعید اخباری اضافه شد تا در ادامه فصل، چادرملو اردکان را همراهی کند.