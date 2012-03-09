به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، یعقوب ابراهیم وزیر امور اسلامی سنگاپور دیروز در پارلمان اظهار داشت: اطمینان دارم که این اقدام شورای علمای دینی سنگاپور برای ایجاد وقف راه احیای روحیه انسان دوستی را در جامعه باز می کند.

وی افزود: ین اقدام یک حرکت پیشروانه است که همگام با روحیه خیرخواهی و افزایش پیچیدگی های فضای مالی ما به ایجاد شده است.

این صندوق با بودجه 3 میلیون دلاری از سوی شورای علمای دینی سنگاپور تأسیس شده است. این صندوق برای ترویج آموزش اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد.

درحال حاضر این شورا امور مربوط به اوقاف را کنترل کرده و آن را توسعه می دهد که مجمع ارزش آن به 250 میلیون دلار می رسد.

شورای علمای دینی سنگاپور بزرگترین نهاد سنگاپور است که به نیازهای مسلمانان توجه می کند. مسلمانان این کشور بین 450 تا 500 میلیون نفر تخمین زده شده اند که این تعداد 15 درصد جمعیت سنگاپور را تشکیل می دهند.

یعقوب ابراهیم همچنین با ابزار امیدواری درباره این که این صندوق جدید وقف می روحیه انسان دوستی را درمیان مسلمانان سنگاپور افزایش دهد ، گفت: تعداد فعالیتهای مالی و اقتصادی مسلمانان که براساس قوانین شرع صورت می گیرد در روزهای اخیر افزایش یافته است.

طی سالهای گذشته خیران مسلمان صندوقهای وقفی را برای امور دینی و برنامه های خیریه بسیاری راه اندازی کرده اند که در میان آن می توان به موارد متعددی اشاره کرد.

وزیر امور دینی سنگاپور از شورای علمای دینی سنگاپور خواست راه مناسبی برای ترویج و انطباق وقف در بافت مدرن نیز پیدا کند، چرا که بسیاری از مسلمانان علاقمند هستند که در جامعه مدرن نیز سهمی برعهده داشته باشند.