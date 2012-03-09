برخی انتقادها نمی تواند اتحاد و اعتقاد مردم را تضعیف کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علاءالدینی در خطبه های نمازجمعه این هفته دماوند با اشاره به سناریوها و تهدید های 6 ماهه دشمن برای کاهش حضور مردم در صحنه، افزود: دشمن کوشید تا با توطئه های خود زمینه اختلاف و تفرقه را ایجاد کند و در کنار تبلیغات رسانه ای بر افکار ملت ایران صدمه زند ولی ملت ایران با حضور خود در صحنه مشت محکم دوباره ای بر دهان دشمن کوبیدند.

ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی چراغ راه آزادگان عالم شدند

وی اظهار داشت: ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با در دست گرفتن شناسنامه خود برای شرکت در حماسه بزرگ 12 اسفند، ریشه جنبش سبز را در کشور خشکاندند و چراغ راه آزادگان عالم شدند.

امام جمعه دماوند به نقش حضور مردم در حماسه 12 اسفند اشاره کرد و افزود: ملت ایران به یاد شهدای اسلام و انقلاب اسلامی با انگشتانی که منقوش به رنگ آبی بود خط بطلانی بر اهداف شوم دشمن کشیدند و به پیام شهدا لبیک گفتند.

وی به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای خبرگان رهبری نیز اشاره کرده و ادامه داد: رهبر انقلاب در سخنان خود حرکت عظیم و حماسی ملت ایران را پیروی از شهدا و شاد کنندگان مکتب آنان بیان کردند و حقیقتا باید شکر خدا را به جا آورد.

اگر در صحنه حضور نیابیم دیگران این جایگاه را خواهند گرفت

حجت الاسلام علاءالدینی تصریح کرد: اگر در صحنه حضور نیابیم دیگران این جایگاه را خواهند گرفت، خاطر نشان کرد: قطار انقلاب در حرکت است و مسافرانی که در بین راه از این قطار پیاده شوند از ملت عقب خواهند ماند و هیچگاه همراه و همسنگر با آنان نخواهند شد.

وی حضور ملت ایران در انتخابات 12 اسفند را مهر تأییدی بر نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته و افزود: هدف ثانوی مردم حضور در انتخابات و برگزیدن نماینده اصلح بود، ولی هدف نخست و اصلی از این حضور در حقیقت مهر تأیید دوباره ای بر نظام مقدس جمهوری اسلامی بود، زیرا برای حفظ این نظام، جانهای پاک بسیاری فدا شده است.

امام جمعه دماوند گفت: شورای نگهبان نقش بی بدیلی در انتخابات ایفا کرد و باید باور داشت که با وجود فقهایی متعهد و کارآمد، هیچگاه شاهد موازی کاری در این شورا نخواهیم بود.