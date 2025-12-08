۱۱۰۰ بسته معیشتی برای حمایت از خانواده زندانیان اصفهان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موسویان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تأمین نیازهای اولیه خانواده‌های زندانیان از اولویت‌های کاری دستگاه قضائی است، اظهار کرد: حمایت از این خانواده‌ها تنها یک اقدام مناسبتی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی دستگاه قضائی، انجمن حمایت از زندانیان و خیرین محسوب می‌شود و با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و کمک به فرآیند توانمندسازی آنان انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این بسته‌های معیشتی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال تهیه و بین خانواده‌های تحت حمایت توزیع شده است، افزود: در کنار اقدامات معیشتی، برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اشتغال‌زایی نیز در دستور کار انجمن حمایت از خانواده زندانیان قرار دارد تا این خانواده‌ها بتوانند به استقلال اقتصادی و اجتماعی دست پیدا کنند.

دادستان اصفهان با قدردانی از سازمان زندان‌های استان، اعضای انجمن حمایت زندانیان، خیریه امام موسی کاظم (ع) و سایر خیرین اصفهان، نقش این همراهی‌ها را در کاهش آسیب‌های اجتماعی مهم دانست و گفت: کمک به معیشت خانواده مددجویان اقدامی مؤثر در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حفظ انسجام این خانواده‌هاست.

موسویان در پایان با تأکید بر اینکه مشارکت خیرین بازوی توانمند انجمن حمایت از خانواده زندانیان است، خاطرنشان کرد: امروز این انجمن با اتکا به حضور خیرین و حمایت‌های رئیس‌کل دادگستری استان توانسته خدمات مؤثر و انسان‌دوستانه‌ای به جامعه هدف ارائه دهد.