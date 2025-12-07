  1. استانها
اصفهان - رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان، از دستگیری باند سه‌نفره آدم‌ربایان مسلح خبر داد و گفت: اعضای این گروه با جا زدن خود به‌عنوان مأموران رسمی، یک جوان ۲۴ ساله را ربودند.

سرهنگ کارآگاه حسن‌علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف یک پرونده آدم‌ربایی کم‌سابقه در استان اظهار کرد: اعضای یک باند سه‌نفره که با سلاح سرد و گرم تردد می‌کردند، در پوشش مأموران قلابی به درِ منزل یک جوان ۲۴ ساله مراجعه کرده و با ارائه مدارک و احکام جعلی قضائی او را به‌طور غیرقانونی بازداشت و ربوده بودند.

وی افزود: با شکایت خانواده فرد ربوده‌شده، تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی بلافاصله وارد عمل شدند و تحقیقات میدانی، رصد اطلاعاتی و بررسی سرنخ‌های صحنه آغاز شد.

به گفته رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان، مخفیگاه این افراد شناسایی و مأموران پلیس در چند عملیات هم‌زمان در نقاط مختلف شهر اصفهان توانستند هر سه عضو باند را بدون درگیری و با سلاح و اسناد جعلی دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: فرد ربوده‌شده پس از آزادی، صحیح و سالم به آغوش خانواده بازگشت و تحقیقات درباره انگیزه دقیق ربایندگان و ادعای درخواست مبلغ هنگفت ۲,۵۰۰ میلیارد ریال همچنان ادامه دارد.

سرهنگ اکبری با هشدار نسبت به سوءاستفاده برخی مجرمان از پوشش مأموران قلابی تأکید کرد: مردم در صورت مواجهه با افراد شبه‌مأمور، حتماً از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از اصالت مأموریت و هویت آنان اطمینان حاصل کنند.

    • ali IR ۰۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      39 1
      پاسخ
      حالا میرن زندان بعد که آزاد شدن آدمهای خوبی میشن یعنی جواب هرگز قانون قدیم... جلاد از گوش و بینی و زبان بریدن این افراد تا قطع کردن دست و کور کردن چشم بر حسب سابقه خلافشون یک بار برای همیشه تا با اجرا شدن این حکم ها در جامعه با این نشانه ها مردم هم می‌شناسن طرف مقابل شون را وسلام
    • IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      17 1
      پاسخ
      تا به حال با قمه و چاقو اموال مردم را از دستشان می ربودند و با چند ضربه چاقو طرف را نا کار میکردند حالا روششان عوض شده
    • امیر IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      15 2
      پاسخ
      خسته نباشید دلاور.وطن خداقوت.
    • IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      16 1
      پاسخ
      امروز کلانتری ۱۱۸ ستارخان تهران بودم باورتون نمیشه به قدری دزدی و جرم زیاد شده که ادم حیرت میکنه تازه ساعت ۹ صبح همه پرسنل کامل نیومده بودن بالای ۵۰ نفر شاکی همگی ام مورد سرقت قرار گرفته بودن یکی ماشین یکی خونه یکی موبایل خود من کارت عابرم دم دستگاه دزدین ۵۵ میلیون تومن خرید کردن خدا شاهد داشتم میرفتم پول پیش خونه رو برای صاحب خونم بزنم گفتم اول شارژ بخرم که این اتفاق افتاد و فکر کردم دستگاه کارتم خورده تا اینکه پیامک خرید اومد سریع با تلفن گویا کارت باطل کردم
      • ناآشنا IR ۰۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
        5 6
        بعد اینکه میشه بفرمایید کارتی که تو دستگاه بود و رمز زدی دزده دید چطوری جلو چشمت کشید بیرون که ندیدی فکر کردی دستگاه خورد ؟!
    • IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      باسلام باید این جنایتکاران دست شان قطع شود ودوم اینکه مگر می‌شود از مامور قلابی مدارک ویا کارت خواست بگفته شما مدارک قلابی دارن مردم عادی نمی‌تواند تشخیص دهد واجازه تماس با پلیس را هم نمی‌دهد وهمیشه مقاومت کرد اصلا این کثافت ها اجازه نمی‌دهد خودشان می‌دانند اگر با پلیس تماس گرفته شود خودشان لو میرن پس اجازه نمی‌دهند با زور طرف را میبرن بهترین کار قطع دست شان است تمام
    • علی IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      12 4
      پاسخ
      اکثر این دزدی ها از گشنگی و بیکاری است ، حالا پیدا کنید پرتغال فروش را!!!
      • IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        7 0
        دقیقا با این وضعیت گرانی ها دزدی جرم جنایت بیشتر خواهد شد این مسئله باید ریشه ای حل بشه
    • اکبر قاقاری IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 1
      پاسخ
      مجازات فقط عربستان واقعا ایران باید مجازات و محاکمه کردن را از عربستان یاد بگیره یه دونه دزد تو عربستان پیدا نمیشه میدونید چرا چون واقعا محاکمه میشن جوری که دیگه دزدی نکنن تحقیق کنید ببینید مجازاتشون چه جوریه و تو ایران چه جوری ..این ۳ نفرم چند سال دیگه آزاد میشن روز از نو روزی از نو والااااااااااا
    • فهیم IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 5
      پاسخ
      این آدم رباها سریع باید در ملا عام اعدام شوند تا درس عبرتی باشه برای اینچنین افراد.اگه ارازل و دزد و آدم ربا و اختلاسگر سریعا در ملا عام حکم اعدام بگیرن و به سزای عملشون برسند،مطمئنن ایران امن خواهد شد.همچنین دلالان دلار و سلطانهای کالاهای اساسی و مافیای خودرو دلار برنج روغن حبوبات و غیره باید اعدام شوند
    • امیر FR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      ۲۵۰۰ میلیار ریال... همچین میگی دو هزارو پانصد میلیارد ریال انگار چند تومنه.۲۵۰ مبلیارتومن هم عدد کمی نیست
    • محمد SE ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      قانون کشور ایراد داره ،نباید مامور بدون لباس رسمی دست به بازداشت بزند . خیلی از آدمربایی ها بخاطر اینه که متاسفانه خیلی از لباس شخصی ها بازداشت می کنند .
    • م IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      مسلم‌این‌کار‌اول‌این‌جانی‌ها‌نبوده‌وشرارت‌های‌و آدم‌ربایی‌های‌دیگر‌آنها وگروههایی‌که‌با‌آنها‌همکاری‌داشته‌اند‌به‌هر‌شکل‌ ممکن‌باید‌روشن‌‌شود واشد‌مجازات‌هم‌درادامه‌عبرتی‌برای‌دیگر‌مخلان‌ امنیت‌ومفسدان‌فی ارض‌وپیشگیری‌از‌ارتکاب‌مجرمان‌خواهد‌بود‌
    • ناشناس IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      2 1
      پاسخ
      مجازات سخت البته اگر جوانان شغل و درآمد کافی داشته باشند دیگربه چنین اعمالی دست نمی زنند
    • محمدسعیدی IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      1 0
      پاسخ
      دست مامورین انتظامی درد نکند واقعا امنیت بهتر از سرمایه است امنیت باشد سرمایه هم هست ما مدیون نیروهای پلیس وانتظامی نظامی هستیم
    • IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      سلام تمام نظرات درسته ولی یک مشکل هست و اون ریشه کن کردن فقر تورم بیش از حد ۸۰ درصد این خلافها به خاطر فقر هست و ریشه مالی داره همه به خاطر پول هست ..‌‌.... پس بهتر نیست اول کار . اشتغال .و معیشت جوانان و مردم الخصوص اقشار کم درآمد و بی بضاعت را درست کنند؟؟؟

