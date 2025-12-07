سرهنگ کارآگاه حسنعلی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف یک پرونده آدمربایی کمسابقه در استان اظهار کرد: اعضای یک باند سهنفره که با سلاح سرد و گرم تردد میکردند، در پوشش مأموران قلابی به درِ منزل یک جوان ۲۴ ساله مراجعه کرده و با ارائه مدارک و احکام جعلی قضائی او را بهطور غیرقانونی بازداشت و ربوده بودند.
وی افزود: با شکایت خانواده فرد ربودهشده، تیمهای تخصصی پلیس آگاهی بلافاصله وارد عمل شدند و تحقیقات میدانی، رصد اطلاعاتی و بررسی سرنخهای صحنه آغاز شد.
به گفته رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با تلاش شبانهروزی کارآگاهان، مخفیگاه این افراد شناسایی و مأموران پلیس در چند عملیات همزمان در نقاط مختلف شهر اصفهان توانستند هر سه عضو باند را بدون درگیری و با سلاح و اسناد جعلی دستگیر کنند.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: فرد ربودهشده پس از آزادی، صحیح و سالم به آغوش خانواده بازگشت و تحقیقات درباره انگیزه دقیق ربایندگان و ادعای درخواست مبلغ هنگفت ۲,۵۰۰ میلیارد ریال همچنان ادامه دارد.
سرهنگ اکبری با هشدار نسبت به سوءاستفاده برخی مجرمان از پوشش مأموران قلابی تأکید کرد: مردم در صورت مواجهه با افراد شبهمأمور، حتماً از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ از اصالت مأموریت و هویت آنان اطمینان حاصل کنند.
