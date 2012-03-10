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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۸

اخبارحوادث فارس/

10 کشته و مصدوم حاصل حوادث رانندگی فارس/ یک خودرو طعمه حریق شد

10 کشته و مصدوم حاصل حوادث رانندگی فارس/ یک خودرو طعمه حریق شد

شیراز - خبرگزاری مهر: 10 کشته و مصدوم درپی دو سانحه رانندگی، حریق یک دستگاه خودرو و... عناوین اخبار حوادث امروز استان فارس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو حادثه رانندگی در فارس 10 مصدوم و کشته بر جای گذاشت.

بر این اساس طی برخورد دو دستگاه پیکان و کامیون در محور کنارتخته - برازجان دو نفر مصدوم و سه نفر کشته شدند.

همچنین در سانحه دیگر در محور داراب - بندرعباس سه خودرو نیسان، خاور و تریلر با یکدیگر برخورد کردند که در پی آن چهار نفر مصدوم و یک نفر کشته شد.

حریق یک خودرو

یک دستگاه خودرو پژو در شیراز طعمه حریق شد.

پس از رخداد این حادثه و تماس با ستاد فرماندهی، آتش نشانان ایستگاه چهار در قالب دو دستگاه خودرو و هفت نفر نیرو به محل حادثه واقع در بلوار همت شمالی اعزام شدند.

آتش نشانان پس از حضور در محل به سرعت به اطفای حریق اقدام کردند. اطفا این حریق 53 دقیقه به طول انجامید.

آتش سوزی کارخانه سیم لاکی

کارخانه سیم لاکی در شیراز طعمه حریق شد.

پس از تماس با مرکز 125 سازمان آتش نشانی مبنی بر وقوع حریق، آتش نشانان و امدادگران ایستگاه 13 به محل حادثه واقع در شهرک شهروز شهر اعزام شدند.

آتش نشانان پس از حضور در محل به سرعت حریق را اطفا کردند. این عملیات با حضور چهار نفر نیرو 42 دقیقه به طول انجامید.

کد مطلب 1556296

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