10 کشته و مصدوم حاصل حوادث رانندگی فارس/ یک خودرو طعمه حریق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دو حادثه رانندگی در فارس 10 مصدوم و کشته بر جای گذاشت.

بر این اساس طی برخورد دو دستگاه پیکان و کامیون در محور کنارتخته - برازجان دو نفر مصدوم و سه نفر کشته شدند.

همچنین در سانحه دیگر در محور داراب - بندرعباس سه خودرو نیسان، خاور و تریلر با یکدیگر برخورد کردند که در پی آن چهار نفر مصدوم و یک نفر کشته شد.

حریق یک خودرو

یک دستگاه خودرو پژو در شیراز طعمه حریق شد.

پس از رخداد این حادثه و تماس با ستاد فرماندهی، آتش نشانان ایستگاه چهار در قالب دو دستگاه خودرو و هفت نفر نیرو به محل حادثه واقع در بلوار همت شمالی اعزام شدند.

آتش نشانان پس از حضور در محل به سرعت به اطفای حریق اقدام کردند. اطفا این حریق 53 دقیقه به طول انجامید.

آتش سوزی کارخانه سیم لاکی

کارخانه سیم لاکی در شیراز طعمه حریق شد.

پس از تماس با مرکز 125 سازمان آتش نشانی مبنی بر وقوع حریق، آتش نشانان و امدادگران ایستگاه 13 به محل حادثه واقع در شهرک شهروز شهر اعزام شدند.

آتش نشانان پس از حضور در محل به سرعت حریق را اطفا کردند. این عملیات با حضور چهار نفر نیرو 42 دقیقه به طول انجامید.