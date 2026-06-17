یک مصدوم در حریق خودرو در کوی نواب بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت در تشریح جزئیات این حادثه، اظهار کرد: شب گذشته گزارش وقوع حریق یک دستگاه خودرو در کوچه سبلان ۲ واقع در کوی نواب از طریق سامانه ۱۲۵ به مرکز فرماندهی آتشنشانی اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شده و عملیات اطفای حریق و ایمنسازی محیط را در کوتاهترین زمان آغاز کردند.
رئیس سازمان آتشنشانی بندرعباس ادامه داد: در این حادثه یک نفر دچار مصدومیت شد که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط عوامل اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شد.
لیاقت با بیان اینکه این حادثه تحت کنترل نیروهای آتشنشانی قرار گرفت، گفت: علت وقوع حریق از سوی کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.
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