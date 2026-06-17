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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۵

یک مصدوم در حریق خودرو در کوی نواب بندرعباس

یک مصدوم در حریق خودرو در کوی نواب بندرعباس

بندرعباس - رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از وقوع حریق یک دستگاه خودرو در کوی نواب و مصدوم شدن یک نفر در این حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت در تشریح جزئیات این حادثه، اظهار کرد: شب گذشته گزارش وقوع حریق یک دستگاه خودرو در کوچه سبلان ۲ واقع در کوی نواب از طریق سامانه ۱۲۵ به مرکز فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شده و عملیات اطفای حریق و ایمن‌سازی محیط را در کوتاه‌ترین زمان آغاز کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس ادامه داد: در این حادثه یک نفر دچار مصدومیت شد که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط عوامل اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شد.

لیاقت با بیان اینکه این حادثه تحت کنترل نیروهای آتش‌نشانی قرار گرفت، گفت: علت وقوع حریق از سوی کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

کد مطلب 6862673

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