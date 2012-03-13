نباید با پیش فرض دوری از تخلف به شادیهای عمومی بنگریم /نوروز تجلی قدرت و آیات الهی

دکتراحمد پهلوانیان درمورد حدود و ثغور نوروز ازدیدگاه اسلام به خبرنگارمهر گفت: دین اسلام پس از ظهور احکام تأسیسی و تأییدی داشت. نوروز از جمله موارد احکام تأییدی اسلام است. اسلام ضمن تأیید نوروز آن را در جهت نشان دادن قدرت خداوند و نشانه‎ای از آیات الهی معرفی می‎کند که باید از آن پند و عبرت گرفت.

وی افزود: حضور خداوند و مسئله معاد و تقویت مبانی اعتقادی اسلام در رستاخیز طبیعت هویدا است.

این کارشناس رسانه و علوم ارتباطات درمورد اینکه آیا پیش فرض ورود به شادیهای عمومی در نظر گرفتن محرمات و تخلفات است هم اظهارداشت: اسلام برای تمام رفتارهای اجتماعی و خصوصی انسان دستورالعمل دارد که بسیاری از آنها به صورت کلی است. انسان باید در هر کاری وارد محرمات نشود و از آن پرهیزکند. ولی اینکه قبل از ورود به شادیها باید مواظب محرمات و تخلفات باشیم و با پیش فرض گناه آلودگی وارد شادیها بشویم این را قبول ندارم.

این محقق و پژوهشگر فقه و علوم اسلامی درمورد اینکه آیا اسلام شیوه بروز شادیها عمومی را به عرف واگذار کرده هم یادآورشد:در همه موارد اسلام احکام کلی دارد مثل پوشش زن و مرد و نحوه ارتباطات آنها با هم یا موسیقی و آوازبا صدای زن. اما موارد این چنینی به عرف واگذارشده است.

پهلوانیان درمورد تأیید تقویم شمسی از سوی اعراب هم گفت: تقویم خورشیدی مرتبط با فطرت آدمی و مطابق با روح طبیعت است و تمامی قوانین اسلام با فطرت آدمی و روح طبیعت سازگار است.

وی درمورد توصیه اسلام در باره صله ارحام برای اینکه دید و بازدیدهای نوروز عمیقترو با شیوه مناسبتری به عمل آید هم یادآورشد: اسلام به دید وبازدید نه تنها ارحام بلکه همسایگان و تمام کسانی که با آنها مرتبط هستید سفارش می‎کند و در این خصوص دستورات مبسوطی دارد.نوروز هم بهانه‎ای برای ایرانیان برای اجرا کردن این دستورات است.اما نباید به سنگینی و هزینه‎های زیاد تبدیل شود چرا که از تعداد آنها می‎کاهد و برکت آن را هم از بین می‎برد. هدف از این دید و بازدیها آرامش روان و سبکی روح و کمک به یکدیگر است.

این محقق و پژوهشگر رسانه در آخر اذعان داشت: در رسانه ما گفته می‎شود کاری بالاتر از خنداندن مردم نیست اما مغالطه شده و شادکردن واژه بهتری است. یعنی باری از دوش مردم برداشتن و غمی از مشکلات او کاستن منظوراست که دید و بازدیدهای نوروز زمینه را برای انجام این کار مساعد می‌کند.