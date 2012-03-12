اولویت اول ورزش روستایی و عشایری اتمام پروژه های روستایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت ورزش روستایی و عشایری خراسان رضوی، اولویت اصلی این هیئت در سال آینده را اتمام پروژه های در دست اجرا روستایی عنوان کرد.

خسرو منعمی اظهار داشت: مهمترین اولویت این هیئت در سال جاری اتمام و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام در بخش ها و روستاهای استان بود که تعدادی از آن‌ها در ایام دهه فجر به بهره برداری رسید.

وی افزود: تمام توان و تلاش را به کار خواهیم گرفت تا تعداد زیاد پروژه های در دست اجرای باقیمانده را نیز در سال 91 به بهره برداری برسانیم.

رئیس هیئت ورزش روستایی و عشایری خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد: با توجه به جدیت مدیرکل ورزش و جوانان استان و همکاری مناسب مسئولان شهرستان ها، آینده پرباری در انتظار این حوزه ورزشی باشد.

254 ورزشکار پیشکسوت خراسان رضوی تجلیل شدند

254 پیشکسوت عرصه ورزش خراسان رضوی طی مراسمی توسط اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی تجلیل شدند.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی در این مراسم، اظهار کرد: پیشکسوتان ورزش از ارزش و جایگاه ویژه ای در جامعه برخوردارند و الگوی یک انسان کامل برای مردم به ویژه دیگر ورزشکاران به شمار می آیند.

علی‌اکبر هاشمی‌جواهری با بیان اینکه خراسان رضوی به لحاظ ورزشی و بهره مندی از نیروی کارآمد و پیشکسوت از استان های غنی کشور به شمار می‌رود، افزود: این مهم که حاصل تلاش پیشکسوتان است، اکنون موجب دلگرمی مسئولان و از افتخارات استان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه ارج نهادن به زحمات و افتخارات پیشکسوتان و همه وزرشکاران واجب است، تاکید کرد: پیشرفت ورزش بر اساس بسترسازی و اندیشه پیشکسوتان بوده و از همین رو ما همواره مرهون زحمات این عزیزان می‌باشیم.

گفتنی است، این مراسم با حضور مدیر بازنشستگی استان و مشاور فرماندار مشهد برگزار شد، از 220 پیشکسوت مرد و 34پیشکسوت زن ورزش استان خراسان رضوی در رشته مختلف ورزشی تقدیر شد.