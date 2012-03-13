دوئل کاله و سایپا برای تعیین بیست و پنجمین قهرمان/ پیکان در دیداری متفاوت

به گزارش خبرنگار مهر، سایپای البرز و کاله آمل فینالیست‎های بیست و پنجمین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور هستند. رقابت‌هایی که پس از سال‎ها برگزاری به صورت دوره‎ای برای سومین سال متوالی دیدارهای پلی‎آف هم در آن لحاظ شد تا فینال، تعیین کننده قهرمان و نایب قهرمان باشد.

طی دو سال گذشته دیدار نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر با دوئل خانوادگی میان تیم‎های هم خانواده و خودروساز یعنی پیکان و سایپا برگزار شد و در هر دو دوره هم پیکان برنده شد و جام قهرمانی را از آن خود کرد اما امسال ناکامی برابر کاله، این تیم را از دستیابی به هفتمین قهرمانی متوالی بازداشت ضمن اینکه باعث شد سنت فینال هم بشکند چون امسال دو تیمی برگزارکننده دیدار نهایی هستند که تاکنونی درقالب این مرحله هیچ رویارویی با یکدیگر نداشته‌اند.

سایپا و 5 نایب قهرمانی

تیم والیبال سایپا از سال 1382 حضور در مسابقات لیگ برتر را آغاز کرد و در گام نخست رده‌ای بهتر از یازدهمی را تصاحب نکرد. رده‌های ششم، دوم و سوم عنوان‎هایی بودند که سایپا طی سال‌های دوم تا چهارم حضور در لیگ برتر کسب کرد. بعد از آن و طی چهار سال گذشته نایب قهرمانی عنوانی بود که در اختیار سایپا قرار گرفت.

اولین نایب قهرمانی سایپا با حمید موحدی به دست آمد و فرید صائبی و فرهاد نفرزاده آخرین مربیانی بودند که این تیم را نایب قهرمان کردند. نفرزاده سال گذشته در شرایطی سایپا را پس از قهرمانی در رقابت‎های گروهی و پشت سر گذاشتن بدون مشکل و حاشیه مراحل پلی‎آف تا فینال لیگ برتر بالا آورد که کمتر کسی در ابتدای لیگ انتظار فینالیست شدن این تیم را داشت هر چند که تیمش در دیدار نهایی به نایب قهرمانی بسنده کرد.

در هر صورت سایپا با پنج قهرمانی از هشت سال حضور در لیگ برتر در آستانه یک آزمون دیگر در فینال قرار گرفته است. آزمونی که فقط به دنبال قهرمانی از آن است.

کاله و اولین فینال

برخلاف سایپا که سومین حضور متوالی در دیدار نهایی رقابت‎های لیگ برتر را پیش رو دارد، کاله برای اولین بار است به این مرحله صعود می‎کند. سال گذشته آملی‎ها به خاطر شکست برابر سایپا از حضور در دیدار نهایی بازماندند اما امسال دیگر خودروسازان لیگ یعنی پیکان را از پیش رو برداشتند و یکی از فینالیست‎ها شدند.



کاله از جمله تیم‌هایی است که سابقه زیادی در والیبال ایران و حداقل لیگ برتر ندارد. این تیم چهار سال پیش با قهرمانی در لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور مجوز ورود به لیگ برتر را گرفت و طی دو دوره گذشته این رقابت‌ها به عنوان سومی بسنده کرد. اما امسال با صعود به دیدار نهایی حداقل یک پله صعود را در کارنامه خواهد داشت.

در هر صورت پس از سال ها این برای نخستین بار است که یک تیم غیرتهرانی شانس دستیابی به عنوان قهرمانی لیگ والیبال را پیدا کرده است. در ادوار برگزاری مسابقات باشگاهی کشور آبگینه قزوین تنها تیم شهرستانی بود که موفق شد با هدایت مهدی صابرپور به عنوان قهرمانی دست پیدا کند. در سایر سال های برگزاری این رقابت‎ها این تیم‎های تهرانی بودند که صاحب جام قهرمانی می‎شدند و در این میان سهم پیکان از قهرمانی بیشتر از دیگر تیم‎ها بود اما حالا یکی از تیم های غیرتهرانی کاله و سایپا به این عنوان دست خواهند یافت.

مرحله نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به صورت 2 از 3 برگزار می‎شود. کرج همچون سال گذشته میزبان اولین دیدار است.

پیکان در دیداری متفاوت

دیدار رده‌بندی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور نیز روز چهارشنبه میان دو تیم پیکان و شهرداری ارومیه برگزار می‌شود. پیکان در دهه 50 تیم والیبال خود را تشکیل داد و از همان سال‎های ابتدایی حضور در مسابقات باشگاه‎های تهران را با موفقیت آغاز کرد. این تیم سال 1375 برای نخستین‌بار قهرمان مسابقات باشگاهی والیبال شد و تاکنون 11 بار موفق به کسب این عنوان شده است.

پیکان با این سابقه در کنار 6 قهرمانی در مسابقات باشگاه‌های آسیا و همچنین عنوان سومی رقابت‌های باشگاه‌های جهان باید از فردا دیدارهای خود را برای کسب عنوان سومی ادامه دهد. آن هم برابر تیمی که عنوان قابل توجهی در لیگ برتر ندارد اما به قدری خوب بوده که تا این مرحله بالا آمده است. مرحله رده‌بندی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور نیز به صورت 2 از 3 برگزار می‎شود.

برنامه دیدارهای مرحله نهایی و رده‌بندی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به این شرح است:

چهارشنبه 24/12/90

دیدار نهایی:

* سایپای البرز - کاله آمل (ساعت 15:30 - سالن انقلاب کرج)

دیدار رده‌بندی: