استاندار گیلان: حل چالش‌ های زیرساختی استان نیازمند عزم ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس عصر چهارشنبه در نشست با فعالان سیاسی و نمایندگان احزاب استان گیلان، با تشریح مهمترین مسائل و ظرفیتهای استان اظهار کرد: گیلان با وجود ظرفیتهای گسترده در حوزههای مختلف، با مشکلات جدی زیرساختی مواجه است که برای حل آنها باید نگاه ملی و فرابخشی داشته باشیم.
وی یکی از مهمترین چالشهای گیلان را موضوع فاضلاب عنوان کرد و افزود: بخش قابل توجهی از فاضلاب خانگی در رشت و مناطق اطراف بدون تصفیه مناسب وارد رودخانهها و در نهایت تالاب انزلی و دریای خزر میشود.
استاندار گیلان با اشاره به وضعیت شبکه جمعآوری و تصفیه فاضلاب در کشور گفت: میانگین اجرای شبکه و تصفیهخانه فاضلاب در کشور حدود ۶۰ درصد است، در حالی که این میزان در گیلان حدود ۳۰ درصد برآورد میشود و برای جبران این عقبماندگی نیازمند سرمایهگذاری جدی هستیم.
حقشناس، حوزه درمان را از دیگر مسائل مهم استان دانست و تصریح کرد: سرانه تخت بیمارستانی گیلان از میانگین کشور پایینتر است، در حالی که سالانه چندین برابر جمعیت استان، مسافر وارد گیلان میشود و این موضوع فشار مضاعفی بر زیرساختهای درمانی وارد میکند.
ضرورت تقویت خدمات درمانی در گیلان
وی با اشاره به ضرورت تقویت خدمات درمانی استان بیان کرد: در جریان جنگ اخیر نیز شمار قابل توجهی از شهروندان گیلانی برای دریافت خدمات درمانی به استان مراجعه کردند که این موضوع ضرورت توسعه زیرساختهای درمانی و بهویژه خدمات تخصصی را بیش از گذشته نمایان کرد.
استاندار گیلان همچنین نسبت به روند کاهش جمعیت استان هشدار داد و گفت: برآوردهای جمعیتی نشان میدهد تعداد فوتیها در استان از متولدین بیشتر شده و تداوم این روند میتواند به کاهش جمعیت گیلان و تهدید آینده نیروی انسانی استان منجر شود.
حقشناس در ادامه با اشاره به نیازهای عمرانی و سرمایهگذاری گیلان اظهار کرد: برای تکمیل پروژههای عمرانی استان به منابع قابل توجهی نیاز داریم و در بخش خصوصی نیز سرمایهگذاری گستردهای باید صورت گیرد. مجموع نیازهای استان در این بخشها رقم بسیار بزرگی است که تأمین آن از محل منابع معمول بودجه امکانپذیر نیست.
وی افزود: باید از ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی، مجوزهای قانونی، اختیارات استانی و حمایتهای دولت برای شتاببخشی به روند توسعه استفاده کنیم.
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه توسعه صنعت نباید به قیمت تخریب محیط زیست تمام شود، گفت: سهم صنعت از مساحت گیلان بسیار محدود است و باید برای ایجاد شهرکهای صنعتی جدید با رویکرد صنایع پاک، کمآلاینده و مبتنی بر فناوریهای نوین برنامهریزی کنیم.
حقشناس ادامه داد: ایجاد شهرکهای صنعتی در شرق، غرب و جنوب استان با رعایت ملاحظات زیستمحیطی میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال را فراهم کند و در این زمینه نیازمند همراهی نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی هستیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری گیلان خاطرنشان کرد: فرودگاه رشت اکنون با چند مقصد خارجی ارتباط دارد و ظرفیتهای منطقه آزاد، بنادر و حملونقل نیز میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان ایفا کند.
استاندار گیلان همچنین به ظرفیت بندر آستارا اشاره کرد و گفت: باید از ظرفیت بنادر و مسیرهای ترانزیتی استان برای ورود و خروج کالا و توسعه تجارت خارجی بیش از گذشته استفاده کنیم.
حقشناس با اشاره به روند رو به رشد پروژههای هفته دولت در گیلان اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار و وقفههای ناشی از جنگ اخیر، روند اجرای پروژههای هفته دولت در استان رو به رشد بوده و هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی شاهد افزایش طرحها هستیم.
تأکید بر اهمیت ماندگاری عملکرد مسئولان در تاریخ گیلان
وی با اشاره به برخی طرحهای سرمایهگذاری بخش خصوصی گفت: در یکی از شهرکهای صنعتی استان، یک سرمایهگذار خارجی در حال اجرای طرحی در زمینی به مساحت حدود ۴.۲ هکتار است که بخشی از آن اجرا شده و پیشبینی میشود تا پایان سال تکمیل شود.
استاندار گیلان با بیان اینکه مسائل استان نباید صرفاً در جلسات مطرح و به آینده موکول شود، تأکید کرد: امروز نیازمند همدلی و همراهی همه جریانهای سیاسی، نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی، بخش خصوصی و افکار عمومی برای حل مسائل اساسی گیلان هستیم.
حقشناس ادامه داد: مسائل گیلان از جمله فاضلاب، صنعت، گردشگری، درمان و پروژههای نیمهتمام باید به مطالبه مشترک همه جریانها تبدیل شود و برای آنها راهکار عملیاتی ارائه کنیم.
وی خطاب به فعالان سیاسی و نمایندگان احزاب استان گفت: شما علاوه بر تجربه سیاسی، بخشی از تجربه قانونگذاری و اجرایی کشور را در اختیار دارید و انتظار داریم از این ظرفیت برای کمک به توسعه گیلان استفاده کنید.
استاندار گیلان در پایان با تأکید بر اهمیت ماندگاری عملکرد مسئولان در تاریخ استان خاطرنشان کرد: نام نیک و عملکرد خوب مدیران در بزنگاههای تاریخی باقی میماند و همه ما باید تلاش کنیم در این مقطع، با تصمیمهای درست و اقدامات مؤثر، گامی ماندگار برای مردم گیلان برداریم.
نظر شما