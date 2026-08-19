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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

اخراج رایزن فرهنگی ایران از فرانسه؛

وقتی «مهد آزادی بیان» تاب اقدامات فرهنگی ایران را ندارد

وقتی «مهد آزادی بیان» تاب اقدامات فرهنگی ایران را ندارد

دولت فرانسه رایزن فرهنگی ایران را از این کشور اخراج کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت فرانسه نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، را از این کشور اخراج کرد؛ اقدامی که بار دیگر توجه‌ها را به فعالیت‌های جریان‌ساز دستگاه دیپلماسی فرهنگی ایران جلب کرده است.

شادمهری در دوران مسئولیت خود، با برگزاری رویدادهای هنری و نمایش‌های ایرانی و اسلامی، تلاش کرد تصویری واقعی از ایران و اسلام ارائه دهد و در برابر روایت‌ها و اقدامات مغرضانه علیه ایران و اسلام، روایتی متفاوت و مبتنی بر واقعیت ارائه کند.

شایان ذکر است، نیلوفر شادمهری پیش از این با کتاب «خاطرات سفیر» شناخته شده بود؛ کتابی با مضمون روایت تجربه یک زن مسلمان ایرانی در فرانسه که مورد توجه رهبر انقلاب قرار گرفت.

کد مطلب 6921712
رامین عبداله شاهی

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