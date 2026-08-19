تحقق ۸۸ درصدی اهداف برنامه هفتم در بخش صنعت، معدن و تجارت زنجان

ه گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی مسیبی روز چهارشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان حوزه صنعت، معدن، تجارت و اصناف استان زنجان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و شهدای استان و آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: کشور در یکی از مقاطع حساس خود قرار دارد و حفظ جریان تولید و استمرار فعالیت واحدهای صنعتی، معدنی، صنفی و تجاری، نیازمند عزم، مسئولیتپذیری و همراهی همه ارکان اقتصادی کشور است.
وی افزود: فعالان اقتصادی استان زنجان با رویکردی مسئولانه در سنگر تولید و اقتصاد استان ایستادگی کردند و با تداوم فعالیت واحدهای خود، حفظ اشتغال و صیانت از نیروی انسانی، نقش ارزشمندی در پایداری اقتصادی استان ایفا کردند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ادامه داد: لازم میدانم از همه صنعتگران، معدنکاران، تولیدکنندگان، اصناف و تجار استان که در شرایط دشوار امروز، مسئولیت خود را در قبال اقتصاد، جامعه و مردم به شایستگی ایفا کردند، صمیمانه قدردانی کنم.
مسیبی با بیان اینکه استمرار تولید و حفظ اشتغال در شرایط کنونی حاصل هماهنگی و همکاری همه دستگاهها و نهادهاست، تصریح کرد: همافزایی میان مجموعههای اقتصادی و اجرایی از الزامات اساسی برای عبور از چالشهای پیشرو و تحقق اهداف اقتصادی استان است.
وی با تقدیر از اعضای کمیته استانی گرامیداشت حوزه صنعت، معدن، تجارت و اصناف گفت: برگزاری این مراسم و انتخاب برگزیدگان نتیجه جلسات متعدد و کار کارشناسی اعضای این کمیته است و از همه اعضای کمیته که برای برگزاری این برنامه و انتخاب شایسته برگزیدگان تلاش کردند، تشکر میکنم.
مدیرکل صمت استان زنجان همچنین به برگزیدگان حوزه صنعت، معدن، تجارت و اصناف تبریک گفت و افزود: موفقیت این واحدها مرهون تلاش مدیران، کارآفرینان و کارکنان آنهاست و امیدواریم این تقدیرها زمینهساز انگیزه بیشتر برای استمرار مسیر موفقیت و دستیابی به دستاوردهای ارزشمندتر باشد.
مسیبی در ادامه با اشاره به عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: با توجه به تلاش فعالان اقتصادی استان در حوزههای صنعت، معدن و تجارت، بر اساس اهداف پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه، بیش از ۸۸ درصد اهداف این بخش در استان محقق شده است.
وی گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ طرح مهم صنعتی و معدنی با سرمایهگذاری بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در استان زنجان در دست اجرا است.
مدیرکل صمت استان زنجان افزود: با حمایت مسئولان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و تلاش دستگاههای اجرایی و اقتصادی، پیشبینی میشود این طرحها زمینه اشتغال بیش از ۳۰ هزار نفر را فراهم کنند.
احیای ۳۵ واحد صنعتی و معدنی در سال گذشته
مسیبی با اشاره به اقدامات انجامشده برای احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمهفعال گفت: سال گذشته ۲۶ طرح صنعتی و ۹ طرح معدنی با سرمایهگذاری یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان احیا شد.
وی افزود: با احیای این واحدها، زمینه اشتغال بیش از ۳۰۰ نفر فراهم شده است و سیاست احیای واحدهای غیرفعال و بازگرداندن ظرفیتهای تولیدی به چرخه اقتصاد همچنان با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در ادامه با اشاره به تسهیلات مربوط به تبصره پیشرفت و عدالت اظهار کرد: سهم استان از این محل چهار هزار و ۸۶۶ میلیارد ریال بود که با همکاری شبکه بانکی، تسهیلات به ۱۰۷ طرح صنعتی در قالب سرمایه در گردش و سرمایه ثابت پرداخت شد.
مسیبی با قدردانی از مدیران بانکهای توسعه تعاون، ملت و صنعت و معدن گفت: با همکاری این بانکها توانستیم صددرصد تکلیف تعیینشده در این بخش را محقق کنیم و امیدواریم همکاری شبکه بانکی در ادامه مسیر نیز استمرار داشته باشد.
وی همچنین درباره تسهیلات سفر رئیسجمهور به استان زنجان گفت: تاکنون حدود ۳۵ درصد از این تسهیلات مصوب شده است و امیدواریم با همت مدیران شبکه بانکی، زمینه پرداخت بخش باقیمانده نیز فراهم شود.
صادرات بیش از یک میلیارد دلار از زنجان
مسیبی با اشاره به وضعیت تجارت خارجی استان زنجان اظهار کرد: سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۵۵ میلیون دلار صادرات از استان انجام شد که بخش قابل توجهی از آن به بازارهای خارجی اختصاص داشت.
وی همچنین بر اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات تأکید کرد و گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون در مجموع دو میلیارد و ۲۴۶ میلیون یورو تعهد ارزی سررسیدشده در استان وجود داشته که یک میلیارد و ۸۴۶ میلیون یورو آن به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
مدیرکل صمت استان زنجان خاطرنشان کرد: بر این اساس، میزان رفع تعهد ارزی در مجموع تعهدات استان به ۸۲ درصد رسیده است.
مسیبی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه تأمین ارز مورد نیاز واردات ماشینآلات گفت: با توجه به اهمیت نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت تولید، موضوع تخصیص ارز ماشینآلات از مطالبات جدی واحدهای صنعتی استان است.
وی افزود: در حال حاضر ۲۵ واحد تولیدی استان درخواست تأمین ارز برای واردات ماشینآلات به ارزش مجموع ۷۴ میلیون دلار دارند و این واحدها حدود پنج ماه است که در انتظار تعیین تکلیف و تخصیص ارز هستند.
مدیرکل صمت استان زنجان با اشاره به پیگیریهای انجامشده در این زمینه، ابراز امیدواری کرد: با بازگشایی سامانههای مربوط و اتخاذ تدابیر لازم، مشکل این واحدها برطرف و امکان تأمین ارز مورد نیاز آنها فراهم شود.
فعالیت ۸۴ اتحادیه صنفی در زنجان
مسیبی در ادامه به ظرفیتهای حوزه اصناف استان اشاره کرد و گفت: استان زنجان دارای سه اتاق اصناف، ۸۴ اتحادیه صنفی و بیش از ۵۰ هزار واحد صنفی است.
وی افزود: روند برگزاری انتخابات اصناف نیز طبق دستورالعملهای ابلاغی از شهریورماه آغاز و اجرا خواهد شد.
مدیرکل صمت استان زنجان با قدردانی از روسای اتاقهای اصناف، اتحادیهها و واحدهای صنفی گفت: از ابتدای اجرای برنامههای مرتبط با مدیریت بازار، اصناف استان و روسای اتحادیهها پای کار بودند و همکاری مناسبی در حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر بازار داشتند.
مسیبی با اشاره به راهاندازی قرارگاه شهید سلامی در استان زنجان اظهار کرد: زنجان از استانهای پیشرو در راهاندازی این قرارگاه بود و با همکاری بسیج اصناف، سپاه و اتاق اصناف، اقدامات مؤثری در حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر بازار انجام شد.
وی ادامه داد: از بسیج اصناف و همه فعالان اقتصادی که در این شرایط در کنار مجموعههای اجرایی برای مدیریت بازار و تأمین نیازهای مردم تلاش کردند، قدردانی میکنم.
حرکت به سمت روشهای نوین نظارت بر بازار
مدیرکل صمت استان زنجان با بیان اینکه رویکرد این ادارهکل در حوزه بازرسی و نظارت، حرکت به سمت استفاده از روشهای نوین است، گفت: در این راستا استفاده از سامانهها و نرمافزارهای جدید در دستور کار قرار گرفته است.
مسیبی افزود: در همین زمینه جلسهای با مدیرعامل مرکز شمارهگذاری کالا و خدمات برگزار شد و تلاش میکنیم از ظرفیت نرمافزارها و ابزارهای نوین برای ارتقای فرآیند بازرسی و همچنین تسهیل امور واحدهای صنفی استفاده کنیم.
وی همچنین از پیگیری موضوع ورود موقت کالا و مسائل مرتبط با بانک مرکزی خبر داد و گفت: در این زمینه رایزنیهای متعددی انجام شده و جلساتی نیز با مسئولان مربوط برگزار شده است.
مسیبی اظهار کرد: امیدواریم با استمرار این پیگیریها و همکاری بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط، مسائل موجود در حوزه ورود موقت در استانها نیز برطرف شود و فعالان اقتصادی بتوانند با سهولت بیشتری فعالیت کنند.
رفع موانع تولید و حمایت از سرمایهگذاری؛ رویکرد اصلی صمت زنجان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در ادامه، تقویت تولید، رفع موانع فعالیت واحدهای اقتصادی، حمایت از سرمایهگذاری، حفظ اشتغال موجود و توسعه ظرفیتهای معدنی را از مهمترین رویکردهای این ادارهکل عنوان کرد.
وی گفت: تلاش مجموعه صمت استان این است که در کنار تولیدکنندگان، معدنکاران، اصناف و تجار قرار گیرد و با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، نظارتی و بانکی، موانع پیشروی فعالیتهای اقتصادی را تا حد امکان برطرف کند.
مسیبی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای افزایش نظارت و شفافیت در حوزه معدن اظهار کرد: استفاده از ظرفیتهای نوین و ایجاد ارتباط مؤثر میان دستگاههای مرتبط میتواند هم در حوزه نظارت و شفافیت به مجموعه صمت کمک کند و هم برای بهرهبرداران معدنی تسهیلکننده باشد.
وی با قدردانی از همکاری دستگاههای نظارتی و اجرایی استان تأکید کرد: تداوم همدلی و همراهی میان مدیران اقتصادی و همه دستگاههای مسئول، زمینهساز پیشرفت و توسعه استان خواهد بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در پایان گفت: امیدواریم با همکاری و همافزایی همه دستگاهها، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، مسیر تولید و سرمایهگذاری در استان با قدرت بیشتری ادامه یابد و شاهد توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و سربلندی ایران اسلامی باشیم.
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