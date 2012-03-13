نزدیک به 2500 اثر در جایزه کتاب سال مقاومت داوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین جشنواره کتاب سال مقاومت (جایزه شهید آوینی) صبح روز سه شنبه 23 اسفند در بنیاد فرهنگی روایت برگزار شد.

در این نشست خبری، بهروز اثباتی دبیر این کنگره با اشاره به اینکه بنیاد روایت فتح فعالیت ذاتی خود را در حوزه گسترش مفاهیم مقاومت در قالب برنامه‌های فرهنگی ریخته است، در طول سال‌های گذشته با توجه به گسترش مفهوم ذاتی مقاومت به این نتیجه رسیدیم که حوزه پایداری را باید به عنوان یک فضای تازه در جریانات فرهنگی کشور مورد توجه قرار دهیم که این موضوع با ساماندهی برگزار دو کنگره شعر مقاومت آغاز شد، اما حین برگزاری این دو کنگره متوجه شدیم که عزیزانی نیز در حوزه ادبیات وجود دارند که آثاری تخصصی با موضوع مقاومت و پایداری منتشر و تألیف می‌کنند و لذا به این نتیجه رسیدیم که باید به این حوزه نیز نگاهی جدی تر داشته باشیم.

اثباتی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری این جشنواره از اوایل سال جاری گفت: به لحاظ مفهومی در سال‌های اخیر حوزه پایداری و مقاومت در ادبیات داستانی ما تعریف نشده بود و هر آنچه موجود بود با موضوع دفاع مقدس سامان گرفته بود که این موضوع ما را بر آن داشت که ما در گام نخست بتوانیم به تعریف تازه‌ای از این مفهوم برای برگزاری این کنگره برسیم و پس از آن فراخوان این جایزه ادبی با هماهنگی‌های انجام شده با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده باشد.

دبیر علمی نخستین جایزه کتاب سال مقاومت افزود: بر اساس آمارهای دریافت شده از موسسه خانه کتاب در بازه زمانی سال 88 تا 89، 3475 عنوان کتاب با موضوع مقاومت و پایداری در کشور منتشر شده است که برای داوری در اختیار دبیرخانه جشنواره قرار گرفت، هرچند که این تعداد اثر منتشر شده در حوزه مقاومت و پایداری قابل توجه است، اما در ریزش‌های نخست در نهایت به حدود 1200 اثر رسیدیم که در 6 گروه داوری با موضوعات ادبیات داستانی، شعر، ادبیات مستند، هنر، پژوهش و نقد علمی و جنگ نرم و عملیات روانی مورد داوری قرار گرفت.

وی همچنین در معرفی سرگروه‌های داوری هر بخش گفت: در بخش هنر مجید سرسنگی، در بخش ادبیات داستانی حسین فتاحی، در بخش شعر جواد محقق، در بخش ادبیات مستند احد گودرزیانی، در بخش پژوهش و نقد علی شجاعی صائین و در بخش جنگ نرم بهروز اثباتی به داوری پرداختند.

اثباتی در ادامه با اشاره به پایان داوری مرحله اول و دوم این جایزه ادبی گفت: در مرحله سوم در نهایت 20 عنوان کتاب در حوزه جنگ نرم 36 عنوان در حوزه پژوهش، 17 عنوان در حوزه داستان، 23 عنوان در حوزه ادبیات مستند، 16 عنوان در حوزه شعر و 10 عنوان در حوزه هنر به مرحله نهایی راه پیدا کردند که تا پایان سال جاری اسامی برگزیدگان هر بخش که شامل معرفی تنها یک برگزیده در هر گروه داوری خواهد بود، مشخص می‌شود.

اثباتی ادامه داد: مراسم پایانی نخستین دوره این جایزه نیز 21 فروردین ماه همزمان با سالگرد شهادت سید مرتضی آوینی برگزار خواهد شد.

وی همچنین درباره میزان جوایز اهدا شده در این جایزه گفت: جایزه نخستین دوره کتاب سال مقاومت وجه نقد خواهد بود که میزان آن به طور قطع از مبلغ ریالی معادل 5 سکه بهار آزادی کمتر نخواهد بود.

دبیر علمی این جایزه افزود: با توجه به درخواست‌های ارائه شده، از سوی نهادهای مختلف جایزه کتاب سال مقاومت به طور قطع از سال آینده به صورت بین‌المللی برگزار خواهد شد.

اثباتی در پایان تأکید کرد: جایزه کتاب سال مقاومت، هیچ گونه هم پوشانی‌ای با جوایزی نظیر کتاب سال دفاع مقدس ندارد، چرا که از نظر ما ادبیات دفاع مقدس و ادبیات پایداری دو مقوله جدا از هم هستند. ادبیات مقاومت از نظر ما پوششی برای دفع تهدیدهای فرهنگی است و به همین خاطر در این جایزه آثار تألیف شده با موضوع دفاع مقدس را از حیطه داوری‌های خود بیرون آورده‌ایم. چرا که هدف ما در واقع این است که بگوییم این ادبیات خلق شده است و باید آن را جدی گرفت.

وی همچنین از خرید یک چاپ از آثار برگزیده و یا تجدید چاپ این آثار توسط انتشارات بنیاد روایت به منظور حمایت معنوی از برگزیدگان جایزه کتاب سال مقاومت خبر داد.