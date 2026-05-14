نامزدی کتاب «من شهید نیستم» برای جایزه بهترین کتاب سال دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «من شهید نیستم» به قلم اعظم پشتمشهدی در بخش خاطره بیستوسومین دوره جایزه بهترین کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت، از میان ۳۹۱ اثر ارسالی، موفق به راهیابی به مرحله نهایی این رویداد فرهنگی شد.
این اثر، روایت خاطرات و زندگی جانباز شیمیایی محمد میری از نیروهای یگان دریایی سپاه است که فرآیند جمعآوری، مصاحبه و تدوین آن بیش از هفت سال به طول انجامیده است. کتاب با نگاهی جزئینگر، بخشی از ناگفتههای جنگ دریایی، عملیاتهای جنوب کشور و زندگی رزمندگان هرمزگانی در دوران دفاع مقدس را روایت میکند.
کتاب «من شهید نیستم» در ۵۰۴ صفحه و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده و هماکنون به چاپ سوم رسیده است. این اثر از تولیدات دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری هرمزگان به شمار میرود.
محمد میری متولد بندرعباس است که از نوجوانی در جبهههای دفاع مقدس حضور داشته و در عملیاتهایی همچون والفجر ۸، بدر، کربلای ۳ و کربلای ۴ شرکت کرده است. بخشی از روایت کتاب نیز به حضور او در جنگ نفتکشها و امدادرسانی پس از حادثه حمله ناو آمریکایی وینسنس به هواپیمای ایرباس پرواز ۶۵۵ اختصاص دارد.
بیستوسومین دوره جایزه بهترین کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت با هدف شناسایی و معرفی آثار برتر حوزه ادبیات پایداری و مقاومت برگزار میشود.
