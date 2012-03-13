اجرای مراسم ذکر خنجر ترکمن در جشن ملی اقوام ایرانی

قربان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:در این جشن که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور و مسئولان و هنرمندانی از تمامی استان‌های کشور برگزار شد، 60 غرفه پا شده است.

وی اظهار داشت: نظر به اهمیت برگزاری جشن استقبال از نوروز، این جشن با هدف پاسداشت عید باستانی نوروز و ترویج فرهنگ و آئین‌های بومی اقوام ایرانی برگزار شده و ایجاد اتحاد میان اقوام ایرانی به منظور توسعه پایدار کشور و حفظ، تقویت، توسعه و ترویج آئین‌های بومی اقوام ایرانی از دیگر اهداف برگزاری این جشن است.



وی یادآور شد: استان گلستان نیز در این جشن ضمن حضور گروه های موسیقی و ترکمن، محصولات صنایع دستی همچون زیورآلات و لباس محلی و پوشاک ترکمن و همچنین پیکرتراشی و محصولات چرمی را نیز به نمایش گذاشته است.



عباسی عنوان کرد: برگزاری جشن ملی اقوام ایرانی فرصت بسیار ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اقوام مختلف ایرانی و همچنین اقوام مختلف گلستانی فراهم می‎آورد.

وی همچنین از برگزاری جشن نوروز در شهرستانهای استان خبر داد و افزود: با برپایی چنین جشنهایی ظرفیتهای گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و آئینهای بومی و محلی استان تبلیغ و ترویج خواهد شد.

جشن استقبال از نوروز از 22 لغایت 27 اسفند ماه در ارگ آزادی تهران برپاست.

