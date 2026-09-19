آرش بهمنی‌مجد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور تیم ملی ووشوی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر ناگویای ژاپن اظهار کرد: دیانا رحیمی تنها یک ورزشکار نیست، بلکه نمادی از پایداری و موفقیت ووشو در استان کرمانشاه و ایران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به سوابق این ووشوکار کرمانشاهی افزود: رحیمی سابقه کسب مقام نخست مسابقات جهانی در سال ۱۴۰۱ و قهرمانی آسیا در سال ۱۴۰۲ را در کارنامه دارد و در مسابقات قهرمانی جوانان جهان سال ۱۴۰۳ نیز با شکست مامیائجی، از ووشوکاران قدرتمند چین، به مدال طلا دست یافت.

رئیس هیأت ووشوی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این سوابق نشان می‌دهد دیانا رحیمی از آمادگی ذهنی و جسمی مناسبی برای رویارویی با رقبای تراز اول آسیا و جهان برخوردار است و می‌تواند یکی از نمایندگان امیدبخش کاروان ووشوی ایران در رقابت‌های ناگویا باشد.

بهمنی‌مجد با اشاره به حضور مریم هاشمی به عنوان سرمربی تیم ملی ساندا زنان ایران گفت: حضور مربی باتجربه‌ای مانند مریم هاشمی در کنار استعداد و توانمندی دیانا رحیمی، شرایط مناسبی برای حضور قدرتمند این ورزشکار در مسابقات قهرمانی آسیا فراهم کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده و اعلام کمیته برگزاری مسابقات، رقابت‌های ملی‌پوشان ایران در دو بخش تالو و ساندا از صبح یکشنبه ۲۹ شهریور و ۲۰ سپتامبر آغاز می‌شود و دیانا رحیمی نیز در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم نخستین مبارزه خود را برابر ژیائو ژانگ از چین انجام خواهد داد.

رئیس هیأت ووشوی استان کرمانشاه با اشاره به قدرت ووشوی چین تصریح کرد: چین یکی از قطب‌های اصلی ووشو در جهان و دارای ورزشکاران قدرتمندی است، اما دیانا رحیمی در گذشته نیز توانایی خود را برای شکست رقبای چینی به اثبات رسانده و تجربه موفقی در برابر این حریفان دارد.

بهمنی‌مجد تأکید کرد: رحیمی با توجه به تجربه حضور در رقابت‌های مهم بین‌المللی و سابقه کسب مدال‌های ارزشمند، آمادگی لازم برای حضور قدرتمند در این دوره از مسابقات را دارد و امیدواریم بار دیگر شاهد افتخارآفرینی او برای ایران باشیم.

وی در پایان با آرزوی موفقیت برای تمامی اعضای تیم ملی ووشوی ایران گفت: دیانا رحیمی از نمایندگان پرقدرت و امیدوار کاروان ورزش ایران در مسابقات آسیایی ناگویا است و امیدواریم با عملکردی شایسته بتواند به سکوی قهرمانی دست پیدا کند.