تلاطم دریا در استان بوشهر؛ افزایش سرعت باد و خیزش گردوخاک

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، در برخی ساعات با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی در مناطق شمالی و مرکزی استان، ضمن خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد، دریا نیز در برخی ساعات در این مناطق تا حدودی متلاطم پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی امروز (شنبه) و فردا در ساعاتی از بعدازظهر تا اوایل شب در برخی نقاط استان ( غالبا ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی)، احتمال رشد ابر و وقوع ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی یادآور شد: وزش باد متغیر امروز غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی از فردا بتدریج شمال غربی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.