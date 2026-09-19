به گزارش خبرگزاری مهر، تلگراف گزارش داد که ایران در حال اثبات قدرت خود برای بیرون راندن آمریکا از خاورمیانه است.

در ادامه این گزارش آمده است: پایگاه های آمریکا که قرار بود به عنوان عامل بازدارنده در برابر حملات عمل کند اینک خود تبدیل به اهداف حملات شده است.

تلگراف تاکید کرد: همین مسئله باعث شده هم پیمانان آمریکا در منطقه خلیج فارس درباره میزان اتکای خود به واشنگتن برای تأمین امنیتشان تجدیدنظر کنند. است جنگ ایران برخلاف ادعای مقامات آمریکا طبق برنامه پیش نرفته است زیرا تنگه هرمز همچنان با محدودیت روبه رو است و زیرساخت های انرژی عربستان نیز آسیب دیده اند.

بر اساس این گزارش، راهبرد ۳۰ ساله آمریکا برای استقرار گسترده نیرو در پایگاه های نظامی در خلیج فارس، در جریان جنگ به نقطه آسیب پذیری تبدیل شده است. حملات ایران به پایگاه های آمریکا در منطقه به صدها ساختمان و تأسیسات آسیب زده یا آنها منهدم کرده و ذخایر موشک های رهگیر آمریکا را مصرف کرده است.