رازیانی: «مهمانی امت احمد» از کردستان به ۲۳ استان کشور رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام برومند رازیانی صبح شنبه در آیین تجلیل از عوامل و دستاندرکاران چهارمین دوره «مهمانی امت احمد» در سنندج اظهار کرد: ایده برگزاری این برنامه از چند سال قبل با این دغدغه شکل گرفت که هفته وحدت از قالب برنامههای محدود نخبگانی خارج شود و مردم به عنوان محور اصلی این مناسبت حضور داشته باشند.
وی افزود: در برنامههای گذشته، بیشتر علما، روحانیون، استادان دانشگاه و نخبگان در نشستهای هفته وحدت حضور داشتند و مردم کمتر به عنوان کنشگر و مخاطب اصلی مورد توجه قرار میگرفتند، بنابراین تلاش شد برنامهای طراحی شود که میزبان و مهمان آن خود مردم باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به مفهوم «مهمانی» در فرهنگ ایرانی و اسلامی گفت: در یک مهمانی تلاش میشود از مهمان به بهترین شکل پذیرایی و تکریم شود و «مهمانی امت احمد» نیز با همین نگاه طراحی شد تا فضایی شاد، خاطرهانگیز و مردمی برای مردم در هفته وحدت ایجاد کند.
رازیانی ادامه داد: امت اسلامی تنها به یک قوم، زبان یا مذهب خاص محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از اقوام و مذاهب در کنار یکدیگر هستند که با محبت و مودت نسبت به پیامبر اکرم(ص) در کنار هم قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه زمان برگزاری این برنامه نیز با هدف کمترین ایجاد مزاحمت برای مردم انتخاب شده است، گفت: تلاش شد «مهمانی امت احمد» در روز تعطیل برگزار شود تا فعالیت آن موجب اختلال در کسبوکار، تردد شهروندان، فعالیت ادارات و امور روزمره مردم نشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: برخی تصور میکردند برگزاری چنین اجتماع بزرگی در عصر جمعه در سنندج با استقبال گسترده مواجه نشود، اما به لطف خداوند این برنامه به یکی از بزرگترین اجتماعات و جشنهای مردمی مرتبط با میلاد پیامبر اکرم(ص) در استان تبدیل شد.
رازیانی با اشاره به روند توسعه این برنامه عنوان کرد: نخستین دوره «مهمانی امت احمد» در کردستان برگزار شد و در سالهای بعد به تدریج استانهای دیگر نیز به این حرکت پیوستند؛ به گونهای که سال گذشته حدود ۲۳ استان کشور درگیر برگزاری این برنامه شدند و امسال نیز در اکثر استانها و حتی برخی کشورهای دیگر، برنامههایی با همین عنوان و نشان برگزار شد.
وی با تأکید بر اینکه این دستاورد حاصل کار یک دستگاه دولتی نیست، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی به تنهایی توان برگزاری چنین اجتماع بزرگی را ندارد و آنچه این حرکت را به نتیجه رساند، حضور، همراهی و مشارکت دلی و داوطلبانه مردم بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان اضافه کرد: در چهارمین دوره «مهمانی امت احمد» شاهد افزایش استقبال مردم و نظم بیشتر برنامهها بودیم که نشان میدهد تجربه عوامل اجرایی در طول سالهای گذشته افزایش یافته و مجموعههای مردمی توانمندتر شدهاند.
رازیانی با اشاره به شرایط خاص امسال اظهار کرد: برگزاری این برنامه در شرایطی انجام شد که کشور درگیر مسائل و پیامدهای جنگ بود و اعتبارات فرهنگی نیز با محدودیتهایی مواجه شده بود؛ از سوی دیگر، بسیاری از فعالان مردمی این برنامه طی ماههای گذشته درگیر فعالیتهای اجتماعی بودند، اما با توکل بر خدا و همت مردم، این دوره با استقبال گسترده برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: ما خود را خادم این سفره میدانیم و وظیفهمان فراهم کردن مقدمات و انجام درست مسئولیتهاست؛ وقتی کار به نام پیامبر اکرم(ص) انجام میشود، خداوند نیز زمینه تحقق آن را فراهم میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به نقش عوامل و گروههای مردمی در برگزاری این رویداد گفت: تجلیل از دستاندرکاران در برابر زحمات آنان بسیار ناچیز است و هدف اصلی از این مراسم، قدردانی از تلاش کسانی است که برای برگزاری این اجتماع وقت و انرژی گذاشتند.
رازیانی تأکید کرد: «مهمانی امت احمد» نمونهای از ظرفیت مردم برای ایجاد فضای وحدت، همدلی و نشاط اجتماعی است و استمرار آن میتواند زمینه حضور گستردهتر گروههای مردمی در برنامههای فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.
وی در پایان از همراهی مسئولان، گروههای مردمی، غرفهداران و تمامی افرادی که در برگزاری چهارمین دوره این برنامه نقش داشتند، قدردانی کرد.
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