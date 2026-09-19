به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری نهمین نمایشگاه بینالمللی شیلات، آبزیان و فناوریهای مرتبط در سنپترزبورگ، دیمیتری پاتروشف، معاون نخستوزیر روسیه و الکساندر بگلوف، استاندار سنپترزبورگ با حضور در پاویون جمهوری اسلامی ایران، مورد استقبال رسمی وحید صالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور و جمعی از نمایندگان و اعضای هیئت ایرانی قرار گرفتند.
در این حضور، صالحی ضمن معرفی ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه تولید، فرآوری و صادرات محصولات آبزی، بر ظرفیتهای گسترده کشور برای توسعه همکاریهای تخصصی و تجاری با روسیه تأکید کرد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به جایگاه ایران در حوزه آبزیپروری و تنوع محصولات شیلاتی، ظرفیتهای تولیدی، صادراتی و توانمندی شرکتهای ایرانی را تشریح کرد و گفت: ایران با برخورداری از ظرفیتهای متنوع در حوزه آبزیان، زیرساختهای تولید و فرآوری و حضور فعال بخش خصوصی، آمادگی دارد همکاریهای خود با روسیه را در این حوزه گسترش دهد.
صالحی با تأکید بر اهمیت رعایت الزامات بهداشتی و کیفی در تجارت محصولات آبزی اظهار کرد: رعایت اصول و استانداردهای بهداشتی و کیفی کشورهای مقصد، بهویژه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و گمرکی اوراسیا، از الزامات اساسی در مسیر توسعه صادرات محصولات آبزی ایران است.
وی افزود: صادرات محصولات آبزی ایران بر پایه الزامات و کنترلهای بهداشتی تخصصی و ضوابط قرنطینهای سازمان دامپزشکی کشور و استانداردهای مورد توافق با کشورهای مقصد انجام میشود و پایبندی دقیق به این الزامات، نقش مهمی در حفظ سلامت محصولات، افزایش اعتماد متقابل و توسعه پایدار تجارت دارد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین بر ضرورت تسهیل تعاملات فنی، تسریع تبادل اسناد و تقویت ارتباط میان دستگاههای تخصصی دو کشور تأکید کرد و گفت: توسعه همکاریهای کارشناسی و ایجاد مسیرهای منظم برای تبادل اطلاعات میتواند روند صادرات محصولات آبزی ایران به بازار روسیه و سایر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تقویت کند.
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