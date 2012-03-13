تجهیز دادگاههای تهران به رایانه/ ارائه 15 خدمت در دفاتر پیشخوان قضایی

به گزارش خبرنگار مهر صبح سه شنبه حجت الاسلام شهریاری در نشست خبری با بیان اینکه برای نخستین بار از اسفند ماه سال جاری مجتمع قضایی عدالت به عنوان پایلوت خدمات قضایی خود را به صورت رایانه ای ارائه می کند گفت: ثبت درخواست شکایت و پیگیری الکترونیکی یکی از دهها خدمات ارائه شده در این مجتمع است که به زودی سایر مجتمع های قضایی به این امکانات مجهز می شوند.

وی افزود: برای الکترونیکی شدن خدمات قضایی با چالشهای قانونی مواجه هستیم که یکی از آنها قانون قدیمی آیین دادرسی کیفری است که با تنقیح این قانون و تصویب آن این چالشها برطرف می شود. همچنین می توان به الزام ارسال ابلاغ قضایی به آدرس الکترونیکی شاکی و متشاکی و... اشاره کرد.

این مقام مسئول قضایی با بیان اینکه در راستای اجرای طرح عدالت الکترونیکی از ابتدای سال 90 کارگروه امنیت ارتباطات و اطلاعات در مرکز آمار و انفورماتیک تشکیل شد گفت: در این کارگروه استاتید برجسته دانشگاهها، شرکتهای مرتبط با حوزه امنیت و اطلاعات و کارشناسان و صاحبنظران حضور دارند که نتیجه این جلسات ایجاد یک دیواره آتش (فایروال) برای مانع شدن از ورود هکرها و همچنین نصب آنتی ویروس در تمامی رایانه های قوه قضائیه و افزایش سیستم امنیتی شبکه بوده است.

حجت الاسلام شهریاری توسعه امضای الکترونیکی، ایجاد امضای دیجیتالی، رمز نگاری SSL و ایجاد بسترهای امنیتی را از مهمترین اقدامات پیشگیرانه از نفوذ به سیستم رایانه ای و شبکه عنوان کرد.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آقای بزرگیان معاون طرح تحول اداری ریاست جمهوری اعلام کرده است در صورت ایجاد دفاتر پیشخوان قضایی دولت قوه قضائیه را حمایت می کند گفت: فرق پیشخوان دولت با قوه قضائیه در این است که کاربران و شهروندان مراجعه کننده به مراکز قضایی و دادگاهها بر اساس فهرست نمی توانند اعلام نیاز کنند زیرا به عنوان نمونه تدوین دادخواست نیاز به تعامل یا استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی دارد.

شهریاری گفت: البته قوه قضائیه این افتخار را دارد که با ایجاد دفاتر ثبت اسناد و ازدواج و طلاق نخستین دفاتر پیشخوان قضایی در کشور را ایجاد کرد که با پتانسیلی که دفترخانه ها دارند مقرر شده دفترخانه ها دفاتر پیشخوان قوه قضائیه شوند.

سال آینده مناطق تهران دارای دفاتر پیشخوان قضایی می شوند

وی اظهار داشت: در فاز نخست طرح، 3 نقطه از تهران برای ارائه خدمات قضایی در دفترخانه ها معرفی می شود و انتخاب دفترخانه ها مبتنی بر داشتن مهارت و امکانات و تجهیزات لازم و قبولی در آزمون است. ولی تلاش می کنیم تا در سال آینده در تمامی مناطق 22 گانه تهران دفاتر پیشخوان قضایی فعال شوند.

ارائه 15 خدمت قضایی در دفاتر پیشخوان/ میز پیشخوان دولت می تواند خدمات قضایی ارائه کند

مدیرکل مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه اعلام کرد: در دفترخانه هایی که به دفاتر پیشخوان تبدیل می شوند 15 خدمت قضایی اعم از ثبت درخواست، ثبت شکایت، پیگیری شکوائیه، تعیین وقت و... ارائه می شود که اگر دفاتر پیشخوان دولتی هم امکانات لازم مثلا مانند مشاوره حقوقی و وکیل ثابت و قبولی در آزمون را داشته باشند می توانند به دفاتر پیشخوان قوه قضائیه تبدیل شوند.

شبکه داخلی مشترک میان قوه قضائیه و نیروی انتظامی و ثبت احوال

وی گفت: به زودی با بارگزاری سایت جدید مردم می توانند اسناد مربوط به پرونده های خود را آپلود کرده و بعد با حضور در دفاتر پیشخوان کپی برابر اصل کنند که در این ارتباط تعاملاتی با نیروی انتظامی و ثبت احوال انجام شده تا هم کلانتریها از سرانجام پرونده های تشکیل شده اطلاع داشته باشند و هم قاضی و بازپرس به پرونده اولیه تشکیل شده در کلانتریها دسترسی داشته باشد. همچنین تطبیق اوراق هویتی افراد از طریق سایت ثبت احوال هم از ویژگیهای شبکه است.

سال 91 رایانه قضات تهران روشن می شود

حجت الاسلام شهریاری در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه زمان رایانه قضات روشن می شود گفت: رایانه قضات تهرانی تا پایان سال 91 روشن می شود ولی این مستلزم آموزش به قضات است به خصوص قضات قدیمی که باید با نرم افزار و سخت افزار آشنا شوند که البته با قضات جوان مشکلی نداریم.

نیاز قوه قضائیه به 20 هزار رایانه برای روشن شدن رایانه قضات

وی افزود: البته نمی توانیم بگوئیم کاغذ به کلی از پرونده های قضایی حذف می شود زیرا تا تحقق کامل طرح باید پرونده های کاغذی با الکترونیکی هم عرض هم حرکت کنند تا طرح پخته شود. برای این اقدام نیاز به 20 هزار رایانه داریم که با حمایتهای شخص رئیس قوه و مجلس بودجه این طرح در حال تامین و افزایش است.

رئیس مرکز انفروماتیک قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا هنوز خروجی اقدامات مرکز انفورماتیک در اختیاز کارشناسان، دانشگاهها و سازمانهای مسئول قرارداده نشده است گفت: این مرکز جوان است و نقطه ضعف ما تا این لحظه همین مورد بوده که در سال آینده آمارها و نقشه GIS برای بررسیهای علمی و تحقیقاتی در اختیار کارشناسان قرار می گیرد.