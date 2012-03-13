سوال از رئیس جمهور باید منجر به روشنگری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی، دبرکل حزب موتلفه اسلامی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت، اظهار داشت:‌ موفقیت های چشم گیر علمی ، فنی در عرصه های نظامی ، پزشکی ، صنعتی و هسته‌ای درسال 90 تصویر موفق و روشنی از ایران در منطقه و جهان ترسیم کرد.

وی تصریح کرد: پرتاب ماهواره امید به فضا، قرار گرفتن سوخت 20 درصد در رآکتور تهران و موفقیت های چشم گیر پزشکی در تولید نانو، داروها و افتتاح بسیاری از پروژهای صنعتی و کشاورزی در پاسخ مطالبات ملی از جمله موفقیت های نظام در سال 90 بود.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به سال جهاد اقتصادی بیان داشت: مردم ما سال پر تلاشی را در عرصه های اقتصادی پشت سر گذاشته‌اند، بطوری که نهادهای معتبر جهانی اقتصاد ایران را هفدهمین اقتصاد برتر جهان و تولید ناخالص ملی را نزدیک به هزار میلیارد دلار ذکر کردند.



حبیبی افزود: ‌پیشرفت‌های کشور در اوج تحریم‌های اقتصادی استکبار جهانی رخ داد، مسئولان نظام با تدبیر رهبر معظم انقلاب توانستند اقدامات مفیدی در مقابل تحریم‌ها صورت دهند.



وی افزود: ‌فرود آوردن هواپیمای جاسوسی آمریکا یک پاسخ روشن به تجاوزات آمریکا بود، ما توانستیم حملات سایبری دشمن به مراکز هسته‌ای را دفع کنیم، تشکیل شورای عالی فضای مجازی در حقیقت ساماندهی قرارگاه جنگ سایبری علیه دشمن است و این را یک گام به جلو در راه رسیدن به موفقیت های چشم‌گیر میدانیم.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به تعمیق بیداری اسلامی در سال 90 تاکید کرد: نقش رهبرمعظم انفلاب در اثرگذاری روی بیداری اسلامی در منطقه در سال 90 پر رنگ تر شد. در این سال دیکتاتورهای حاکم بر مصر، ‌تونس، ‌یمن،‌ لیبی و ... به زیر کشیده شدند و یک گام بزرگ به سمت و سوی اسلامی کردن منطقه خاورمیانه برداشته شد.



حبیبی برگزاری تظاهرات مردم آمریکا در 80 شهر این کشور را نمادی از دیپلماسی جمعی دانست و گفت: جنبش ضد سرمایه داری در سال 90 یک فراز بی فرود داشت. تظاهرات طرفداران ایران در 80 شهر آمریکا آن هم با عکس شهید مصطفی روشن یک قدرت نمایی در قلب استکبار جهانی بود .



وی همچنین با اشاره به آنچه بازگشت خفت‌بار سفیران اروپایی به ایران پس از قهر آنان به بهانه حمله سفارت انگلیس خواند، اظهار داشت: ‌امروز سفرای اروپایی یکی پس از دیگری به تهران برگشته‌اند بدون اینکه توضیح دهند برای چه چیزی رفتند و برای چه چیزی برگشتند.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجلاس مجلس خبرگان و بیانیه پایانی آن تصریح کرد: بی‌تردید ما همه این توفیقات را در سایه تدابیر مقام معظم رهبری در عبور از پیچ مهم تاریخ که در پیش روی داریم می‌دانیم. قدر شناسی خبرگان به نمایندگی از ملت از رهبری معظم انقلاب یک اقدام شایسته و بهنگام بود.



حبیبی حضور گسترده ملت در راهپیمایی 22 بهمن و نیز شرکت گسترده مردم دراتتخابات 12 اسفند را یکی دیگر از توفیقات ملت دانست و خاطر نشان کرد: ملت ایران دراین دو همایش بزرگ و ملی ثابت کردند که از فتنه 88 به سرعت عبور کردند و دیگر دوگانه اصلاح طلب – اصولگرا جایی در رقابت های سیاسی مردم ندارند.



وی با اشاره به اضلاع رقابت جدید در فضای گفتمان کشور تصریح کرد: رویش‌های جدید در میان اصولگرایان فصل جدیدی از رقابت‌ها در گفتمان پیشرفت و خدمت را رقم می‌زند که نتیجه آن پاسخگویی به مطالبات مردم و حرکت در راهبردهای برنامه چشم انداز 20 ساله کشور است.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی آسیب شناسی در سه حوزه فرهنگ، ‌اقتصاد و سیاست را لازمه تداوم پیشرفت‌های کشور خواند و تاکید کرد:‌ بازنگری در عملکرد ها از نظر آسیب‌شناسی یک اقدام خوب و سنجیده است. دستگاه‌های دولتی و مردم باید حتما از این منظر کارنامه یکساله خود را در مورد بازبینی قرار دهند تا بتوانند در سال آینده یک جهش بزرگ به سوی اهداف از پیش تعیین شده صورت دهند.



حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود درباره پرسش نمایندگان از رئیس‌جمهوری اظهار داشت: ‌پرسش از رئیس جمهوری حق نمایندگان و پاسخ هم وظیفه رئیس ‌جمهوری است که در این شکی نیست، اما اگر نتیجه این پرسش و پاسخ منجر به روشنگری نشود راه را اشتباه آمده‌ایم. البته هم دولت و هم مجلس به ضرورت تعامل توجه دارند. امیدوارم نتیجه آن به همراه کردن نوع تعامل دولت و مجلس منجر شود.



وی همچنین از اقدام انقلابی مجلس مصر در اخراج سفیر اسرائیل و اعلام اسرائیل به عنوان دشمن مصر و اعراب قدردانی کرد.