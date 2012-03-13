به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر نشست تخصصی نقد نمایش و فیلم آثار دینی با اشاره برگزاری نشست تخصصی نقد نمایش و فیلم آثار دینی در روز چهارشنبه 24 اسفندماه در قم گفت: در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی نقد فیلم‌های دینی در حضور طلاب برای اولین بار از حضور یک کارگردان بزرگ در ساخت فیلم‌های دینی و مذهبی بهره گرفته‌ایم.



مهدی بنکدار با تاکید براینکه این نشست در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم برگزار می‌شود، اذعان داشت: پرویز شیخ طادی از کارگردانان تلاشگر در عرصه ساخت فیلم‌های دینی با محوریت حوزه‌های علمیه، روحانیت، دفاع مقدس و ارزش‌های دینی است که در این مراسم حضور خواهد داشت.



وی بهره گیری از کار‌شناسان حوزوی در نشست را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این برنامه عنوان کرد و افزود: مباحث مهم دینی و اجتماعی در این نشست با حضور کار‌شناسان حوزه و صدا و سیما و استادان دانشگاه‌ها مطرح می‌شود که با حضور طلاب و پژوهشگران بسیاری از دیدگاه‌های دینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



این کار‌شناس سینمای دینی بیان کرد: هنر ابزار ارزشمندی است که می‌تواند در خدمت ارزش‌ها و معارف قراگیرد از این رو با بررسی آثار گرانقدر هنرمندان متعهد بر آنیم تا با جمع آوری نظرات و دیدگاه‌ها، شاهد گرایش روز افزون هنرمندان به این معارف باشیم.



تشریح برنامه‌های نشست



دبیر نشست تخصصی نقد نمایش و فیلم آثار دینی اظهار کرد: این نشست از ساعت 13 با پخش سه فیلم از پرویز شیخ طادی شامل سینه سرخ، شکارچی شب و روزهای زندگی آغاز می‌شود.



بنکدار افزود: پس از اتمام سه فیلم نشست تخصصی پیرامون دیدگاه‌ها و اهداف این فیلم مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.



وی گفت: فیلم سینه سرخ با محوریت روحانیت، شکارچی شب با موضوع صهیونیست و مسائل فلسطین و روزهای زندگی در زمینه ارزش‌های دفاع مقدس از توسط پرویز شیخ طادی ساخته شده است که فیلم روزهای زندگی ایشان توانست در جششنواره امسال 6 سیمرغ بلورین را از آن خود نماید.



بنکدار با تاکید براینکه این کارگردان و فیلمساز برجسته همواره در آثار خود موضوعاتی چون دفاع مقدس، ارزشهای انقلابی، جایگاه روحانیت و حوزه‌های علمیه را مورد تاکید قرار داده است که با توجه به اهمیت این امر تلاش داشته‌ایم نظریات، شبهات و سوالات علاقه مندان مرتبط با این فیلم‌ها مورد بررسی قرار دهیم.



اهداف برگزاری نشست‌های سینمای دینی



وی استفاده از ظرفیت‌های حوزه در آثار هنرمندان را نیز یکی از دیگر اهداف برگزاری نشست دانست و اظهار داشت: بسیاری از تعاملات هنری و دینی در این نشست‌ها صورت می‌پذیرد و علاوه بر آگاهی طلاب و پژوهشگران از آثار تولید شده در موضوعات دینی، بستری برای کسب اطلاعات بیشتر از معارف اسلامی و دینی و جایگاه حوزه مرتبط با موضوعات اجتماعی ایجاد می‌شود که می‌تواند چشم انداز خوبی را فراروی تولید آثار دینی و اسلامی قرار دهد.



بنکدار در پایان افزود: با ایجاد تعامل میان هنرمندان، طلاب وحوزه‌های علمیه می‌توان ظرفیت‌های خوبی را در انتقال مفاهیم دینی و اسلامی در جامعه ایجاد نمود و آثار فاخری را در جهت سوق دادن جامعه به سوی ارزش‌های واقعی، دینی و اخلاقی تولید کرد.



یاد آور می‌شود: در جشنوازه فیلم فجر سال جاری فیلم روزهای زندگی پرویز شیخ طادی با موضوع دفاع مقدس و ارزش‌های دینی توانست 6 سیمرغ بلورین را دررشته‌های بهترین فیلم نامه، بهترین بازیگر زن و جلوه‌های ویژه و کارگردان از آن خود کند.

