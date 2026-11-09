به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیائی ظهر دوشنبه در جلسه اضطراری مدیریت بحران گلستان که در پی صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی و فعالیت سامانه بارشی از عصر امروز برگزار شد، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان استان باید با بسیج امکانات و ظرفیت‌های موجود در آماده‌باش ۱۰۰ درصدی قرار داشته باشند و از هرگونه غفلت در انجام وظایف خود پرهیز کنند.

وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مواجهه با شرایط بحرانی افزود: آمادگی عملیاتی دستگاه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که در صورت بروز هرگونه حادثه، امکان واکنش سریع و مؤثر فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با اشاره به مسئولیت فرمانداران در مدیریت شرایط اضطراری گفت: فرمانداران باید با پرهیز از برگزاری جلسات غیرضروری، هماهنگی مستمر با دستگاه‌های مرتبط، بررسی تجهیزات و ماشین‌آلات و پیش‌بینی تمهیدات لازم، آمادگی شهرستان‌ها را برای مواجهه با مخاطرات احتمالی افزایش دهند.

مهیائی خاطرنشان کرد: حفظ آمادگی عملیاتی، هماهنگی مستمر میان دستگاه‌ها و اولویت‌بخشی به حفظ جان و امنیت شهروندان، از مهم‌ترین مأموریت‌های مدیریت بحران استان در شرایط اضطراری است.

وی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران و رصد مستمر شرایط جوی اظهار کرد: اطلاع‌رسانی به‌موقع به شهروندان و پیگیری مستمر وضعیت مناطق در معرض خطر باید در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با اشاره به مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی گفت: نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی استان بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند گرفت و احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر شهری، جاری شدن روان‌آب و تخریب راه‌ها وجود دارد.

مهیائی افزود: خسارت به محصولات کشاورزی، باغ‌ها، راه‌های روستایی و واحدهای دامداری نیز از دیگر پیامدهای احتمالی این سامانه بارشی است که امیدواریم با تمهیدات اتخاذشده، سامانه با کمترین خسارت از استان خارج شود.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی مردم در مدیریت شرایط جوی از شهروندان خواست با توجه به احتمال وقوع مخاطرات ناشی از بارندگی، از سفرها و ترددهای غیرضروری خودداری کنند.