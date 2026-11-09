به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نیک فطرت بعد از ظهر دوشنبه در نشست راهیان نور که بصورت برخط با کشور برگزارشد، با اشاره به توافقات انجام شده با آموزش و پرورش و ثبت نام‌ها در سطح مدارس، اظهار کرد:تقریباً چهار مرحله اعزام دختران داریم که استعداد هر اعزام حدود ۳۰۰ نفر است چهار مرحله هم اعزام پسران داریم که در آذر ماه و تا قبل از شروع امتحانات نیمسال اول برنامه‌ریزی شده است.

معاون اجرایی سپاه قدس گیلان با اشاره اینکه در مجموع حدود ۳۰۰۰ نفر دانش‌آموز در این مرحله حضور خواهند داشت، افزود: اولین اعزام از نوزدهم آبان از شهرستان رودسر و چند شهرستان دیگر به استان خوزستان حرکت می‌کند.

وی از جزئیات این اردوها گفت و تصریح کرد:این اردوها پنج‌روزه است برای هر کاروان یک راوی روحانی و یک امدادگر پیش‌بینی شده است و اردوگاه شهید حبیب‌الله در اهواز میزبان گیلانی هایی است که در راهیان نور حضور پیدا می‌کنند.

سرهنگ نیک فطرت ادامه داد: دانش‌آموزان در طی سه روز از یادمان‌های فتح‌المبین، دهلاویه، شلمچه و طلاییه بازدید می‌کنند و شب اول استقرار نیز رزمایش شبانه دارند.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده اظهار کرد: جلسات هماهنگی در استانداری برگزار شده و فرمانداران و فرماندهان راهیان نور شهرستانی فعال شده‌اند و پشتیبانی خوبی از این کارها صورت می‌گیرد.

معاون اجرایی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه اداره دانش‌آموزی در ستاد مدارس، تبلیغات و اطلاع‌رسانی انجام شده تا دانش‌آموزان علاقه‌مند در این مسیر قرار گیرند، گفت:پس از مرحله دانش‌آموزی، مرحله راهیان دانشجویی، اقشار و راهیان عمومی دنبال می‌شود.

وی از تفاوت راهیان نور امسال با گذشته گفت و افزود: با توجه به جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و شهدای عزیزی که در رأس آن‌ها رهبر شهید والامقام را تقدیم انقلاب کردیم، حضور دانش‌آموز در این مناطق، حس سلحشوری، ازخودگذشتگی و توانمندی جوانان ما در دفاع مقدس و استفاده از ظرفیت‌ها را نشان می‌دهد.

سرهنگ نیک فطرت ادامه داد:خون این شهدا منجر به این شده که امروز تنها کشوری باشیم که در مقابل استکبار جهانی یک تنه یک سال است رو در رو ایستاده‌ایم.

وی افزود: راهیان نور فرصتی است که بتوانیم این حس، فرهنگ، دستاورد و پیشرفت را به دانش‌آموزانی که شاید تحت تأثیر رسانه و فضای مجازی باشند، منتقل کنیم.