به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، کمیته امنیت سایبری مرکز ملی فضای مجازی صبح امروز دوشنبه (18 آبان ماه) با هدف بررسی آخرین وضعیت امنیت شبکه پرداخت کشور و ارتقای تاب آوری این شبکه در شرایط بحرانی به ریاست دکتر حجت رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

در این کمیته که نمایندگان مرکز مدیریت راهبردی افتا، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی ریاست جمهوری حضور داشتند، صادق محبوبی مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) گزارشی از آخرین روندهای امنیت سایبری حوزه پرداخت شبکه بانکی کشور ارائه کرد.

وی ضمن تشریح طرح‌های این شرکت در خصوص تداوم کسب و کار شبکه پرداخت و افزایش تاب‌آوری شبکه پرداخت در مواقع بحران، طرح‌های پیش بینی شده برای امن سازی شبکه پرداخت را نیز برای اعضای کمیته ارائه کرد.

همچنین در پایان این جلسه مصوب شد که اقدامات جدیدی توسط شاپرک برای ارتقای امنیت سایبری این حوزه اجرا شده و گزارش روندهای نظارتی این شرکت بر شرکت‌های پرداخت بخش خصوصی نیز به مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری مرکز ملی فضای مجازی ارسال شود.