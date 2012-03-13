به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان بخش داخلی چهارمین اجلاس جهانی صدا از چند ماه گذشته از طریق پوستر و سایت جشنواره به نشانی www.radioforum.ir به اطلاع علاقمندان رسید، و آثار محتلفی از داخل و خارج، و از سوی دانشجویان، استادان دانشگاهی و ...، به دبیرخانه علمی این اجلاس از سوی ارسال شد که این آثار پس از بررسی در جلسات متعدد مشخص شدند که در نهایت اسامی راه یافته به مرحله نیمه نهایی پایان اسفند ماه سال 1390 مشخص خواهد شد.

مقالات برگزیده در روز زمان برگزاری جشنواره به صورت کتاب در دسترس دوستان و علاقمندان قرار می‌گیرد. داوری مقالات بخش بین‌الملل با توجه به درخواست کشورهای خارجی برای داشتن فرصتی مناسب، با کمی تاخیر و در پایان فروردین ماه سال 1391 انجام خواهد شد. از این رو شرکت کنندگان می‌توانند تا 20 فروردین، از طریق ارتباطات بین الملل و اطلاعیه‌های گوناگون، آثار خود را به جشنواره ارسال کنند.

- کمیته داوری آثار نمایش دوازدهمین جشنواره بین المللی رادیو، با تاکید و توجه به تجربه و علم، نظارت و ارزیابی خواهند شد. اعضای هیات داوران کمیته نمایش رادیویی دوازدهمین جشنواره بین المللی رادیو متشکل از قطب الدین صادقی، شهرام گیل آبادی، دکتر مجید نصیری، استاد محمود احمدی، شهلا نیساری تهیه کننده نمایش های رادیویی و حمید منوچهری کارگردان و بازیگر، هستند.

در این دوره از جشنواره رادیو که آثار رادیویی در کمیته‌ای مجزا داوری می شوند، مبنای انتخاب اعضای داوران بر اساس تجربه و علم بوده است؛ از این رو برای انجام آن تلاش شده تا نظارت بر آثار نمایش ها، کمی بیرون از مجموعه رادیو صورت بگیرد.

امسال به دوازدهمین جشنواره بین المللی رادیو، 44 برنامه نمایشی به مدت 43 ساعت ارسال شده که این آثار از برنامه‌های دو دقیقه ای تا آثار شش قسمتی 45 دقیقه ای تشکیل شده‌اند.

اغلب آثار ارسال شده به بخش نمایش از رادیو نمایش بوده و مشارکت دیگر برنامه‌سازان شبکه‌ها در بخش رویش بوده است. هیات اعضای داوران که کار داوری خود را آغاز کرده‌اند و در تلاش هستند تا پایان سال 1390، نتایج نهایی را جمع آوری و مشخص کنند.