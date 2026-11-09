به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج درباره روند جوان‌گرایی در تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: بعد از جام جهانی، همه باشگاه‌ها فرصت پیدا می‌کنند تا تیم‌های خود را نوسازی و بازسازی کنند. اتفاق مشابهی نیز در تیم ملی در حال رخ دادن است و به نظر می‌رسد سرمربیان تیم ملی بزرگسالان و تیم امید نگاه مثبتی به جوان‌گرایی دارند.

وی افزود: البته جوان‌گرایی در کنار تجربه می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و به اعتقاد من، در این زمینه کار بسیار خوبی انجام شده است.

مهدی تاج ادامه داد: تعدادی دیگر از بازیکنان نیز ممکن است در اردوهای بعدی به تیم ملی دعوت شوند. همان‌طور که در توضیحات مربوط به فهرست تیم ملی بزرگسالان اعلام شد، احتمال دارد برخی بازیکنان در این اردو مورد استفاده قرار نگیرند.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه با تأکید بر حمایت از امیر قلعه‌نویی گفت: ما تا جام ملت های آسیا ۲۰۲۸ از قلعه‌نویی حمایت می‌کنیم. همچنین قرار است تغییراتی در جمع دستیاران و کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران انجام شود.