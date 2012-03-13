176 قلم کالای آرایشی و دارویی قاچاق در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه کفایی پیش از ظهر سه شنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بیرجند، اظهار داشت: طی 11 ماهه امسال 55 مورد بازدید آرایشی و بهداشتی و دارویی در استان انجام شده است.

وی تعداد اقلام کشفیات قاچاق طی مدت را 176 قلم ذکر کرد و گفت: از این تعداد 85 قلم آرایشی و بهداشتی و 91 قلم کالای قاچاق دارویی بوده است.

کفایی با بیان اینکه تعداد پرونده های معرفی شده به مراجع قضایی طی این مدت 16 فقره بوده است، افزود: از این تعداد 12 فقره آرایشی و بهداشتی و چهار فقره دارویی بوده است.

دبیر قاچاق کالا و ارز معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اضافه کرد: در این راستا همچنین معدوم سازی 18 قلم کالای آرایشی و بهداشتی نیز انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت هشت مورد اطلاع رسانی در جراید به منظور معرفی مضرات کالاهای قاچاق آرایش و بهداشتی انجام شده است، تصریح کرد: در این راستا بروز رسانی سایت و درج کلیه محصولات آرایشی و بهداشتی و محصولات غذایی مجاز دارای مجوز ورود و پروانه بهداشتی در سایت غذا و داروی دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است.

کفایی همچنین تهیه تراکت در خصوص توصیه های بهداشتی و مضرات کالاهای قاچاق آرایشی و بهداشتی و توزیع در نمازهای همگانی، تهیه و ارائه مطالب آموزشی جهت درج در پیک بهاری 91 به دانش آموزان و پیگیری جهت تامین بودجه برگزاری کارگاه آموزشی از مهمترین اقدامات این مجموعه در سال جاری بوده است.

توزیع5000 کتابچه راهنمای کالاهای قاچاق در نوروز

وی از تهیه پنج هزار نسخه کتابچه راهنمای نوروزی در استان خبر داد و گفت: این کتابچه ها به منظور معرفی اقلام آرایش و بهداشتی مجاز و مواد غذایی سالم بین مسافران نوروزی توزیع خواهد شد.

دبیر قاچاق کالا و ارز معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ساماندهی و کنترل باشگاه های ورزشی در خصوص عدم عرضه مکمل های غذایی و دارویی را از جمله پیشنهادات این مجموعه برای کاهش مصرف مکمل های غیرمجاز در استان عنوان کرد و بیان داشت: این برنامه از سال 91 در سطح استان اجرایی خواهد شد.

وی ساماندهی عدم ورود کالاهای آرایشی و بهداشتی قاچاق و غیر مجاز از طریق پایانه های باربری، ملزم کردن صنوف در خصوص ارسال لیست و آمار دقیق عطاری ها، باشگاه های ورزشی و فروشگاه های آرایشی و بهداشتی و ساماندهی فروش عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی فقط در فروشگاه های دارای پروانه و جواز صنفی آرایشی و بهداشتی را از جمله پیشنهادات برای رفع معضلات موجود در کالاهای قاچاق برشمرد.

کفایی یادآور شد: برگزاری کارگاه های آموزشی، اطلاع رسانی از طریق پیامک، بیلبورد، زیرنویس تلویزیون و..، اطلاع رسانی از طریق جراید محلی و اطلاع رسانی در محل های عمومی از قبیل نماز جمعه، مدارس دحترانه و همچنین جهت حجاج در سفرهای زیارتی از جمله برنامه های معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال آینده است.