پلیس انگلیس 5 روزنامه نگار را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از بازداشت شدگان "ربکا بروکز" ویراستار ارشد سابق روزنامه تعطیل شده "نیوز آو د ورلد" است.

وی پیشتر نیز بازداشت شده بود و این برای دومین بار است که این روزنامه نگار زن بازداشت شده است. بروکز از دوستان نزدیک رابرت مرداک (مالک موسسه نیوز کوپریشن) محسوب می شود.

علاوه بر این زن، چهار روزنامه نگار مرد نیز بازداشت شده اند اما توضیحی چندانی درباره هویت آنها منتشر نشده است.

ربکا بروکز در کنار مرداک پسر و پدر

نیوز اینترنشنال یک کمپانی بزرگ رسانه ای متعلق به مرداک است که نشریات سان، تایمز، ساندی تایمز، دیلی میل، دیلی میرور و نیوز آو د ورلد را در بر می گیرد. این کمپانی توسط رابرت مرداک سهامدار اصلی شرکت "نیوزکورپریشن" (غول رسانه ای آمریکا) اداره می شود.

درپی رسوایی شنود مکالمات شهروندان انگلیسی ارتباطات نزدیک رسانه های تحت مالکیت مرداک با سیاستمداران این کشور مشخص شده است. در همین حال شبکه خبری "بی بی سی" گزارش داد "دیوید کامرون" از زمان تصدی مقام نخست وزیری انگلیس در 15 ماه گذشته تاکنون 26 بار میزبان مدیران عامل شرکت مرداک در "دانینگ استریت" بوده است.

این در حالی است که بنا بر اعلام اسکاتلند یارد "News of the World" مسئول شنود مکالمات حدود چهار هزار انگلیسی از جمله افراد سرشناس، هنرمندان، قربانیان جنایات، نظامیان کشته شده در جنگ و گروههای مختلف از آنان است.