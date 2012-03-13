روحانیون در ترویج و تعمیق باورهای دینی نقش اساسی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام علی دشتکی ظهر سه شنبه در همایش بزرگ روحانیون و مبلغین زنجان افزود: سعادت و شقاوت هر ملتی بسته به فرهنگ آن کشور دارد و اگر در جامعه‎ای فرهنگ دینی و اسلامی زیربنای فعالیت‌ها شود، عمران و آبادانی دنیا و آخرت را در پی خواهد داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، نقش علما و مبلغان را در فعالیت‎های فرهنگی جامعه، بسیار ویژه دانست و تصریح کرد: با توجه به احادیث و روایات و فرمایشات مقام معظم رهبری، عنصر اصلی مولد فرهنگ در جامعه، روحانیت بوده و این قشر از جامعه در همه شئون سیاسی، اجتماعی و فردی مردم حضور مستمر دارند.

حجت‌الاسلام دشتکی یادآور شد: تزریق هنجارها و ارزش‎های توحیدی و اسلامی به جامعه به صورت متخصصانه توسط روحانیت و کارشناسان دینی انجام شده و گفتار و کردار این قشر متعهد دینی در طول تاریخ، راه گشا و حجت شرعی بوده است.

وی ادامه داد: امروز با توجه به اینکه حمله فرهنگی دشمن به صورت رسمی اعلام شده است، اولویت فرهنگی امروز، تقویت جایگاه روحانیت شیعه در جامعه محسوب می‎شود.