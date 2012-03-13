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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

حجت الاسلام دشتکی:

روحانیون در ترویج و تعمیق باورهای دینی نقش اساسی دارند

روحانیون در ترویج و تعمیق باورهای دینی نقش اساسی دارند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان، با تأکید بر این‌که خلق حماسه عظیم 12 اسفندماه امسال در پی رهنمودها و ارشادات مبلغین و علمای جامعه میسر شد، گفت: روحانیون و مبلغین در ترویج و تعمیق باورهای دینی نقش اساسی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام علی دشتکی ظهر سه شنبه در همایش بزرگ روحانیون و مبلغین زنجان افزود: سعادت و شقاوت هر ملتی بسته به فرهنگ آن کشور دارد و اگر در جامعه‎ای فرهنگ دینی و اسلامی زیربنای فعالیت‌ها شود، عمران و آبادانی دنیا و آخرت را در پی خواهد داشت.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، نقش علما و مبلغان را در فعالیت‎های فرهنگی جامعه، بسیار ویژه دانست و تصریح کرد: با توجه به احادیث و روایات و فرمایشات مقام معظم رهبری، عنصر اصلی مولد فرهنگ در جامعه، روحانیت بوده و این قشر از جامعه در همه شئون سیاسی، اجتماعی و فردی مردم حضور مستمر دارند.
 
حجت‌الاسلام دشتکی یادآور شد: تزریق هنجارها و ارزش‎های توحیدی و اسلامی به جامعه به صورت متخصصانه توسط روحانیت و کارشناسان دینی انجام شده و گفتار و کردار این قشر متعهد دینی در طول تاریخ، راه گشا و حجت شرعی بوده است.
 
وی ادامه داد: امروز با توجه به اینکه حمله فرهنگی دشمن به صورت رسمی اعلام شده است، اولویت فرهنگی امروز، تقویت جایگاه روحانیت شیعه در جامعه محسوب می‎شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب به عنوان دیده بان جبهه حق است و فرمایشات ولایت فقیه برای مردم حجت شرعی است، افزود: با درایت هوشمندانه رهبر فرزانه انقلاب و اطاعت ملت ایران از فرامین رهبری خوشبختانه همه تلاش های دشمنان بی ثمر بوده، هست و خواهد بود.

کد مطلب 1559290

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