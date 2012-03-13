روحانیون در ترویج و تعمیق باورهای دینی نقش اساسی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی دشتکی ظهر سه شنبه در همایش بزرگ روحانیون و مبلغین زنجان افزود: سعادت و شقاوت هر ملتی بسته به فرهنگ آن کشور دارد و اگر در جامعهای فرهنگ دینی و اسلامی زیربنای فعالیتها شود، عمران و آبادانی دنیا و آخرت را در پی خواهد داشت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، نقش علما و مبلغان را در فعالیتهای فرهنگی جامعه، بسیار ویژه دانست و تصریح کرد: با توجه به احادیث و روایات و فرمایشات مقام معظم رهبری، عنصر اصلی مولد فرهنگ در جامعه، روحانیت بوده و این قشر از جامعه در همه شئون سیاسی، اجتماعی و فردی مردم حضور مستمر دارند.
حجتالاسلام دشتکی یادآور شد: تزریق هنجارها و ارزشهای توحیدی و اسلامی به جامعه به صورت متخصصانه توسط روحانیت و کارشناسان دینی انجام شده و گفتار و کردار این قشر متعهد دینی در طول تاریخ، راه گشا و حجت شرعی بوده است.
وی ادامه داد: امروز با توجه به اینکه حمله فرهنگی دشمن به صورت رسمی اعلام شده است، اولویت فرهنگی امروز، تقویت جایگاه روحانیت شیعه در جامعه محسوب میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب به عنوان دیده بان جبهه حق است و فرمایشات ولایت فقیه برای مردم حجت شرعی است، افزود: با درایت هوشمندانه رهبر فرزانه انقلاب و اطاعت ملت ایران از فرامین رهبری خوشبختانه همه تلاش های دشمنان بی ثمر بوده، هست و خواهد بود.
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