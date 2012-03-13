آغاز به کار طرح خدمات و امداد نوروزی سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید فلاحی در مراسم آغاز به کار طرح خدمات و امداد نوروزی سال 91 سایپا گفت: تاکنون 800 هزار دستگاه خودروی سواری و سبک تجاری در سایپا تولید شده که این نسبت به تولید سال گذشته از رشد مناسبی برخوردار بوده است، به نحوی که تولید سایپا تا سوم اسفندماه جاری، از کل تولید سال گذشته پیشی گرفته است.

قائم‌‎مقام مدیرعامل سایپا افز د: همچنین هدفگذاریهای صادراتی سایپا در سال جاری نیز محقق شده و در دو ماه اخیر 15 هزار دستگاه خودرو به عراق صادر شده که وضعیت خوبی را رقم زده است.

وی تصریح کرد: قیمت محصولات سایپا در بازار با حاشیه مواجه نیست و محصولات به قیمت کارخانه به دست مشتریان می‌رسد، این درحالی است که تولید سال آینده را نیز تلاش داریم با قیمت مناسبی به بازار عرضه کنیم.

به گفته فلاحی، برای محصولات عمومی، حاشیه سود معقولی در نظر گرفته شده است که البته باید توجه داشت که قیمت ارز نیز در قیمت خودرو تاثیرگذار است و التهاب بازار اما بیش از افزایش قیمت ارز بوده است.

وی اظهار داشت: ناوگان امداد خودروی سایپا به 100 دستگاه کامیونت مجهز می‌شود. فلاحی از آغاز طرح امداد نوروزی سایپا خبر داد و خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح امداد نوروزی 91 حدود 60 دستگاه از ناوگان امدادی ما نوسازی شده است.