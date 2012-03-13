جلوگیری از تخلفات احتمالی بازاریان در سیریک

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شبانی بعدازظهر سه شنبه در جلسه تنظیم بازار شهرستان سیریک افزود: مسئولیت تنظیم بازار در بعد اجرایی در سطح شهرستان برعهده اعضای کمیسیون تنطم بازار و بصورت ویژه در وظایف بازرسان مجمع امور صنفی واداره صنعت، معدن و تجارت علاوه بر سیاست گذاری و نظارت بر بازار عنوان کرد.

فرماندار شهرستان بندر سیریک تصریح کرد: برای اینکه هر بازاری وضعیت مناسبی داشته باشد باید از چهار عنصر تولید کننده، توزیع کننده، تقاضا کننده و مصرف کننده برخوردار باشد تا ارتباط منطفی و منظم در مبادلات و داد و ستدهای بازار برای تنظم بازار فراهم باشد.

رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان بندر سیریک بیان کرد: بی تردید ماهیت بازار، نوع کالاها و چگونگی مبادله آنها در بازارهای امروز باتوجه به ابزارها و فناوریهای جدید اطلاعاتی، روند کسب و کار تجاری را برای مجریان تجارت در سطح خرد و کلان تغییـر داده که سلیقه مصرف کننده گان بصورت چشمگیری در حال تغییر بوده و رقابت را برای تولید کننده سخت تر ساخته است.

وی با بیان اینکه خواستار نظارت جدی بر واحد های صنفی در راستای کنترل و تنظم بازار برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در سطح شهرستان شد اظهار داشت: جذب کالاهای اساسسی و مورد نیاز مردم از قبیل مرغ منجمد، مرغ گرم، گوشت قرمز، میوه و تربار در جهت سهولت دسترسی آسان مردم، کنترل بازار و عدم نگرانی مردم برای افزایش قیمت ها از اداره صنعت معدن و تجارت و اتحادیه شهرستان خواستار شد.

شبانی اظهارداشت: باید در ایام نوروز کلیه واحدهای صنفی به ویژه واحدهای صنفی خدماتی شامل نانوایی ها، تعمیرگاهها، توزیع کننده مواد غذایی، آژانس های مسافربری و همچنین ساماندهی دست فروشان و بازار ماهی فروشان به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به مردم و میهمان شد.

رئیس اداره صنعت معدن تجارت شهرستان بندر سیریک نیز گفت: در راستای تنظم بازار و سهولت تامین گوشت مورد نیاز مردم در آستانه عید نوروز 20 تن مرغ منجمد به قیمت هر کیلو سه هزار و 100 تومان به ارزش 600 میلیون ریال توزیع شده است.

عباس راونگی نژاد اضافه کرد: تعداد 9 اتحادیه سوپر مارکت و لبنیات ، موسسات اتومبیل ، خواربار ، خرازان ، تعمیرگاران ، اغذیه فروشان و مواد غذایی ، مصالح ساختمانی و درب و پنچره سازی در قالب 757 واحد صنفی در سطح شهرستان بندر سیریک فعالیت می کنند.

وی افزود: امور صنفی شهرستان بندر سیریک رتبه سوم در آمار و عملکرد اتحادیه ها و مجامع امور صنفی استان کسب کرده است.