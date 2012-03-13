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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۵۱

تیم فوتبال استقلال نوین بجنورد از سد کارگران مشهد گذشت

تیم فوتبال استقلال نوین بجنورد از سد کارگران مشهد گذشت

بجنورد - خبرگزاری مهر: نماینده خراسان شمالی در دومین گام خود در لیگ فوتبال نوجوانان منطقه یک کشور، از سد کارگران مشهد گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم استقلال نوین بجنورد عصر سه شنبه در دومین روز این رقابتها در زمین چمن شماره دو ورزشگاه تختی مشهد با نتیجه 2 بر 1 از سد تیم کارگران مشهد گذشت و 6 امتیازی شد.

گل های این دیدار را جواد داورپناه در دقیقه 15 و مهدی یغمایی در دقیقه 25 برای نماینده خراسان شمالی وارد دروازه حریف کردند.

استقلال نوین که روز گذشته در نخستین دیدار با سه گل صالحین سبزوار را مغلوب کرده بود با پیروزی امروز شانس خود را برای صعود به مرحله دوم رقابت ها افزایش داد.

لیگ فوتبال نوجوانان منطقه یک کشور با حضور تیم های استقلال نوین بجنورد، صالحین سبزوار، کارگران مشهد، پیروزی گرمسار و کیمیا رشد آق قلا از 22 تا 27 اسفندماه به مدت 5 روز در مشهد مقدس برگزار می شود.

یادآور می شود لیگ فوتبال نوجوانان منطقه ای ایران با شرکت تیم هایی از سراسر کشور در شهرهای مختلف در حال برگزاری است.

کد مطلب 1559580

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