تسهیلات مترو برای پنجشنبه آخر سال

به گزارش خبرگزاری مهر، باتوجه به رسم هر ساله مردم برای زیارت اهل قبور در پنج شنبه آخر سال و ترافیک مبادی منتهی به بهشت زهرا در این روز، شرکت بهره‌برداری مترو تهران اقدامات ویژه‌ای را برای تسهیل تردد برای این روز در نظر گرفته است.

اختصاص قطارهای فوق‌العاده در خطوط 1و 4 و استفاده حداکثری از ظرفیت مترو و کاهش هدوی قطارها فوق‌العاده در این خطوط و استفاده حداکثری از ظرفیت مترو و کاهش هدوی قطارها در دیگر خطوط از جمله برنامه‌‌های شرکت در این روز است.

در این طرح برای ایستگاهای پرتردد شهر ری، شاهد، حرم مطهر، کهریزک و ... اقدامات فوق برنامه‌ای مانند استقرار ستاد گمشدگان، نظافت و آراستگی ویژه، راهنمای مسافر با لباس فرم ویژه، استفرار اورژانس امکان سنجی شده است.

کاهش زمان رسیدن قطار به ایستگاه‌های حرم مطهر نیز از جمله برنامه‌های ویژه پنج‌شنبه آخر سال این شرکت است.

