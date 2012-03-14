تحقق ۱۰۹درصدی ایجاد اشتغال در فردوس

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار فردوس با اشاره به اینکه دوهزار و ۲۴تعهد ایجاد فرصت شغلی بر عهده این شهرستان بوده است، گفت: در این راستا دوهزار و ۲۱۰فرصت شغلی در این شهرستان ایجاد شده است.

عباس اقبال، فرماندار فردوس در نهمین جلسه کمیته اشتغال و سرمایه ‌گذاری این شهرستان، اظهار داشت: ایجاد اشتغال یکی از دغدغه‌ های اصلی مسئولان اجرایی است چرا که به اقتصاد مردم مربوط می‌ شود.

وی گفت: در سال جاری بیش از 28 دستگاه اجرایی شهرستان فردوس در رابطه با ایجاد فرصت‌های شغلی همکاری و تعدادی از این دستگاه‌ها بیشتر از میزان تعیین شده نیز اشتغال ایجاد کرده‌اند.

وی کمیته امداد با ایجاد 321 فرصت شغلی و جهاد کشاورزی با ایجاد 110 و مسکن و شهرسازی با ایجاد 890 فرصت شغلی را از جمله اداراتی دانست که بیش از سهمیه تعیین شده اشتغال ایجاد کرده‌اند.

فرماندار فردوس از ایجاد 677 شغل خانگی در این شهرستان خبر داد و افزود: بیشترین فراوانی صدور مجوز مربوط به حرفه قالیبافی بوده که 41 درصد متقاضیان در این بخش و مبلغ 500 میلیون تومان از تسهیلات را نیز به خوداختصاص داده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: در سال جاری 18 کمیته تخصصی اشتغال در شهرستان برگزار و در این کمیته تسهیلات اشتغال از طریق کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید به متقاضیان پرداخت شد.

سروری یادآور شد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 155 مصوبه در کمیته اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان به تصویب رسیده است.

گسترش اطلاعات امدادی اساس کار هلال‌احمر است

مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر خراسان‌ جنوبی آموزش و گسترش اطلاعات امدادی را در پیشگیری از آسیب ها اساس کار هلال ‌احمر دانست.

محمد رحیم شهریاری در مراسم ارتقا نمایندگی هلال احمر سرایان به شعبه با بیان گزارشی از خدمات این جمعیت امدادگران و هلال‌احمر را حلقه اتصال توانمندان به نیازمندان معرفی کرد.

وی گفت: با همراهی و همکاری مردم و مسئولان زمینه ارتقای نمایندگی هلال احمر سرایان، سربیشه و درمیان فراهم شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر خراسان‌ جنوبی آموزش و گسترش اطلاعات امدادی را در پیشگیری از آسیب ‌ها اساس کار هلال ‌احمر برشمرد و گفت: شعار هر خانه یک امدادگر در این راستا دنبال می‌ شود.

شهریاری از برگزاری انتخابات نخستین مرحله شورای اجرایی هلال احمر سرایان در اردیبهشت‌ ماه امسال خبر داد.

وی گفت: این شورا برای مدت چهار سال از میان داوطلبان همکاری با هلال احمر انتخاب و علاوه بر نظارت در عزل و نصب مدیران نیز نقشی ویژه دارند.

اجرای طرح‌های بین ‌المللی در حفظ منابع طبیعی مهم است

فرماندار سرایان با اشاره به وسعت بالای بیابان در شهرستان و خشکسالی‌های مداوم اجرای طرح‌های ملی و بین ‌المللی را گامی موثر در حفظ منابع طبیعی دانست.

محمد علی مهدی‌ نژاد در مراسم افتتاح دفتر اجرای پروژه RFLDL در سه‌ قلعه اظهار داشت: باید چنین طرح‌ هایی برای حفظ منابع طبیعی اجرایی شود.

مدیرکل دفتر بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره اهمیت حفظ منابع طبیعی گفت: مطابق آموزه‌های دینی و فرمایشات مقام معظم رهبری، منابع طبیعی متعلق به همه نسل‌ها است و باید در حفظ و حراست از آن کوشا باشیم.

عباس کارگر با اشاره به وسعت بالای بیابان در کشور و استان خراسان‌جنوبی تصریح کرد: تداوم خشکسالی و بیابان‌ زایی تهدیدی بزرگ برای ساکنان منطقه است.

وی به اجرای موفق طرح ترسیب کربن در استان و تصویب طرح بین‌المللی RFDLدر ایران با وجود مخالفت های آمریکا اشاره کرد و افزود: موفقیت اجرای طرح ترسیب کربن، انگیزه‌ای برای اجرای طرح RFLDL به صورت مشترک در سرایان و کرمان به وجود آورد که اجرای این طرح با مشارکت فائو در منطقه عملیاتی خواهد شد.

ذخیره ‌‌سازی تنها 22 درصد نزولات جوی بشرویه در سدها

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان ‌جنوبی گفت: امسال تنها 22 درصد نزولات جوی شهرستان بشرویه در سدها و سازه‌ها ذخیره شده است.

حمید باقرپور اظهار داشت: این رقم باید با برنامه‌ ریزی و تلاش بیشتر افزایش پیدا کند.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌ جنوبی افزود: جلوگیری از هدر رفت و پرت آب به یک همت بلند و بسیج همگانی نیازمند است.

وی نقش همیاران طبیعت به ویژه در مناطقی با اقلیم کویری همچون بشرویه را مهم خواند و بیان داشت: به منظور حفظ و حراست از منابع طبیعی تاکنون کارگاه‌های آموزشی برای اقشار مختلف مردم برگزار شده است.

باقرپور منابع طبیعی را نعمت خدادادی ارزشمند برای انسان‌ها دانست و گفت: منابع و عرصه‌های طبیعی از پشتوانه‌های اصلی توسعه و پیشرفت کشورها به شمار می ‌رود بنابراین حفاظت از این منابع ارزشمند وظیفه فرا دستگاهی و همگانی به شمار می ‌رود.

فرماندار بشرویه نیز از منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی یاد کرد و تصریح کرد: باید با جلوگیری از تخریب و بهره‌برداری بی‌ رویه از منابع طبیعی و محیط زیست از این نعمت‌های خدادادی نهایت بهره را ببریم.

غلامرضا پورسلطانی با بیان اینکه ایرانیان از گذشته‌های دور و به گواه شواهد تاریخی در بیشتر علوم و فنون همواره سرآمد بوده‌اند، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین آنها آگاهی و استفاده از روش‌های علمی در امور مربوط به آبخیزداری است.

وی ادامه داد: ما نیز باید با استفاده از تکنولوژی و علم روز هم‌ پای بهره‌ برداری از محیط طبیعی در حفظ و نگهداری از آن بکوشیم.

فرماندار بشرویه یادآور شد: تمام اجزای طبیعت همانند حلقه‌ های زنجیر به یکدیگر وصل هستند و با حذف و از بین رفتن حتی یک عناصر از چرخه طبیعت حلقه ‌ای مفقوده در این زنجیر وجود خواهد داشت بنابراین باید به طور جدی به حفاظت از عرصه‌ های طبیعی توجه کنیم.