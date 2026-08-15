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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۱

گزارش مهر از آغاز مسابقه میدان یار در رشت

گزارش مهر از آغاز مسابقه میدان یار در رشت

رشت- در این فیلم گزارش خبرنگار مهر از آغاز مسابقه میدان یار در رشت را مشاهده می کنید.

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فیلم: زهرا پرنیا

کد مطلب 6917685

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    نظرات

    • سین IR ۰۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
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      پاسخ
      چقد عالی

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