https://mehrnews.com/x3cPbg ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۱ کد مطلب 6917685 استانها گیلان استانها گیلان ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۱ گزارش مهر از آغاز مسابقه میدان یار در رشت رشت- در این فیلم گزارش خبرنگار مهر از آغاز مسابقه میدان یار در رشت را مشاهده می کنید. دریافت 14 MB فیلم: زهرا پرنیا کد مطلب 6917685 کپی شد مطالب مرتبط مسابقات چندوجهی «میدان یار» در رشت کلید خورد ثبتنام رقابت سراسری «میدانیار»از طریق پایگاههای بسیج و بسترهای محلی تلاش صلحیاران خوزستان برای نجات یک محکوم از قصاص در الهایی برچسبها رشت سپاه قدس گیلان مسابقه
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