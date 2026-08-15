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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۶

سلماسی‌ها در موج یکصد و شصت و هشتم اجتماع شبانه در خیابان بودند

سلماسی‌ها در موج یکصد و شصت و هشتم اجتماع شبانه در خیابان بودند

ارومیه - مردم ولایی سلماس در ادامه اجتماعات شبانه خود در خیابان، در حمایت از رهبری و انقلاب به میدان آمدند.

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کد مطلب 6917687

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