https://mehrnews.com/x3cPbj ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۶ کد مطلب 6917687 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۶ سلماسیها در موج یکصد و شصت و هشتم اجتماع شبانه در خیابان بودند ارومیه - مردم ولایی سلماس در ادامه اجتماعات شبانه خود در خیابان، در حمایت از رهبری و انقلاب به میدان آمدند. دریافت 14 MB کد مطلب 6917687 کپی شد مطالب مرتبط ۱۶۸ شب ایستادیم، برای ۱۶۸ آسمانی میناب تبریز در شب ۱۶۸ به خونخواهی شهدای میناب به پا خاست تجمع شبانه تهرانیها به یاد ۱۶۸ شهید دانش آموز میناب اجتماع شبانه مینابیها در یکصد و شصت و هشتمین ایستگاه حمایت از نظام برچسبها تجمع مردمی شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب
نظر شما