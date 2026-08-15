سلماسی‌ها در موج یکصد و شصت و هشتم اجتماع شبانه در خیابان بودند

ارومیه - مردم ولایی سلماس در ادامه اجتماعات شبانه خود در خیابان، در حمایت از رهبری و انقلاب به میدان آمدند.